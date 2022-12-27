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紐約客談／醫院面對駭客為何如此脆弱？

紐約客談

由布碌崙三家醫院組成的One Brooklyn Health醫療系統近日遭駭客入侵。據報導，駭客索討500萬元贖金。為了防止破壞擴大，也防止病人個資外洩，醫院關閉所有的電腦系統。

所有的病歷和處方都要重靠手寫，以前用電子郵件進行的通知改用信件，以前用短信進行的溝通，全用電話，醫院處於前所未有的忙亂。

更嚴重的是，駭客事件發生近一個月，問題仍然沒有得到解決的跡象。醫院的藥房在迫不得已的情況下，不得不重新啟用電腦系統。疲憊不堪的醫護人員也承受不了持續的重壓，開始質問：醫院的支持系統怎麼沒起作用？社區的支援在哪裡？醫院為什麼沒有備用的電腦系統？

不容迴避的是，這是一個主要為工薪以下階層提供醫療服務的醫院系統。在紐約大多數醫院虧本的背景下，這個醫院系統肯定比其他醫院要虧得厲害。也許正是長期財政捉襟見肘的狀態，導致醫院容易受到駭客的攻擊，受到攻擊後也難以恢復的現狀。

但如果換個角度想，相對於美國高昂的醫療費用、高昂的藥價，需要投資於網路安全的資金，或許並不能算一個大數目。如果是這樣，那麼醫院系統不能做到未雨綢繆則是管理上的問題，換句話說，就是不夠重視。

一個多月前，長島蘇福克郡(Suffolk County)的政府網站遭駭客入侵，47萬收到交通罰單的駕駛的個人信息很可能外洩。近期，大都會歌劇院的售票網站遭駭客襲擊而癱瘓。連甘迺迪機場的計程車調度系統，都被俄國駭客入侵牟利，且長達兩年才被偵破。美國的網路系統安全，讓人擔心。

（紐約客談，每周二至周六見報）

駭客 個資外洩 長島

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