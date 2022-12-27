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感冒藥寄中國 最好選奢侈品通道

記者鄭怡嫣／紐約報導
年底快遞業務繁忙，華人往中國寄送各類藥品及其他商品。(記者鄭怡嫣／攝影)
年底快遞業務繁忙，華人往中國寄送各類藥品及其他商品。(記者鄭怡嫣／攝影)

中國取消清零政策後，新冠疫情在各地迅速蔓延，感冒及退燒藥緊缺，在美華人近來也往中國頻寄藥品快遞。紐約快遞業者表示，快遞目前已無法走加急管道，最快也要農曆年後才能收到。新冠處方藥原則上不能寄，感冒退燒藥類，則一律走奢侈品通道，以防海關抽查。

法拉盛多年經營美中快遞業務的Brian表示，每年年底至過新年期間，快遞業務繁忙，最近寄往中國的大量包裹中，六七成均為泰諾(Tylenol)、布洛芬等感冒退燒藥。中國未全面放開時，藥品一個月左右就能寄到。如今清零政策取消，寄送藥品數量限制在六瓶，而由於中國海關倉儲過多，加上中國快遞員大幅感染，快遞目前已無法走加急管道，最快也需一個半月至兩月才能收到。

他還說，原則上，醫生開具的黃瓶處方藥，例如輝瑞被稱為新冠特效藥的Paxlovid並不允許快遞，他也不接受此類藥品，而在各大藥房及超市櫃台可以購買的非處方藥，寄往中國也可能遭海關抽查。根據中國快遞業者提供的經驗，目前與新冠有關的非處方感冒及退燒藥，建議美國民眾多交關稅，走奢侈品的通道，規避中國海關抽查。目前，奢侈品運費每磅七元，普通商品每磅四元。

另一位快遞業者表示，目前，Paxlovid在美國仍是免費的處方藥，有時僅需支付小額的臨床評估費，但在中國，除住院的重症患者外卻一藥難求，價格哄抬至數百及數千元不等，有利可圖。建議民眾若非特殊情況還是遵從寄藥管制。

連鎖藥房仍有不少退燒及感冒藥，圖為華人顧客正在挑選。(記者鄭怡嫣／攝影)
連鎖藥房仍有不少退燒及感冒藥，圖為華人顧客正在挑選。(記者鄭怡嫣／攝影)

目前，在華人聚居的法拉盛，部分藥房的退燒與感冒藥暫時缺貨，亞馬遜等網店則需至1月中旬左右才能發貨，不過在市區的連鎖藥房Duane Reade，仍有不少感冒及退燒藥品，僅兒童退燒藥奇缺。

在凱辛納大道(Kissena Blvd)經營藥房的楊先生表示，最近中國產的退燒及感冒藥已經售罄，但有時客人郵寄回國，又被海關扣貨。許多華人都希望在特殊時期，中國政府及海關放開對此類藥品的民間通關，開放綠色通道，解決中國國內醫藥不足的問題。

華人 法拉盛 疫情

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