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暴雪四天 紐約水牛城已28死、半數死於室外

編譯張君堯／即時報導
紐約水牛城地區在經歷長達4天的降雪後、26日仍處於癱瘓狀態，如今這場暴風雪造成至少28人死亡，官員稱這是「50多年來最嚴重的冬季風暴」。(美聯社)
紐約水牛城地區在經歷長達4天的降雪後、26日仍處於癱瘓狀態，如今這場暴風雪造成至少28人死亡，官員稱這是「50多年來最嚴重的冬季風暴」。(美聯社)

紐約州水牛城（Buffalo）地區在經歷長達4天的降雪後，26日仍處於癱瘓狀態，如今這場暴風雪造成至少28人死亡，官員稱這是「50多年來最嚴重的冬季風暴」，紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）形容水牛城有如「戰區」。

紐約時報報導，隨著風暴雪接近尾聲，水牛城居民開始冒險外出，尤其是在家中食物供應不足的情況下，但由於紐約州西部的許多道路仍無法通行、數千人仍處於斷電狀態，且預計26日深夜仍會持續降雪。官員們表示「情況仍然很危險，死亡人數可能會上升」。

水牛城地區首長布朗（Byron Brown）26日在記者會上指出「這是一場非常困難和危險的風暴」，由於當局懇請居民留在家中，因此目前擁有約27萬人口的水牛城及其部分近郊仍實施駕駛禁令，布朗強調該市許多街道尚未清掃，最初會以為救護車、警察、救援車輛和醫務人員開路作為目標。

州長霍楚表示，這是一場與大自然的戰爭，水牛城就像是「戰區」，居民面臨生命危險，救援人員無法抵達災區救人，他們自己的救護車也被困在雪地裡動彈不得。

她說，目前有「數十輛車」在風暴期間被遺棄在溝渠和雪堆中尚未被移走，部分掃雪機和救援車輛同樣受困。

伊利縣（Erie County）行政長官也提到自己所在縣有28人死於這場風暴、其中14名死者是在室外被發現、3人死在車裡，另有4人因沒有暖氣而死亡。

在水牛城郊區長大的霍楚提到「這是記憶中最嚴重的一次風暴」，並聯想到該市1977年的暴風雪，當時那場暴風雪就曾導致該地28人死亡。

風暴 紐約州 暴風雪

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