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市府提醒節後聖誕樹、電子產品回收

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市設專點回收聖誕樹。(取自公園局網站)
紐約市設專點回收聖誕樹。(取自公園局網站)

聖誕節期間，許多人點亮聖誕樹，收到各種禮物，尤其是電子產品。聖誕節過後，如何處理聖誕樹和廢舊的電子產品？

市府公園局宣布，從12月26日到1月8日，將在全市五區設立數十個回收點和切割站。民眾可以將聖誕樹丟棄在任何一個回收點。1月7日和8日送到切割站的聖誕樹將被免費切成護土木片(mulch)。組織者說，去年共有有超過5萬棵聖誕樹被回收。

回收點和切割站的具體地址可查閱：https://www.nycgovparks.org/highlights/festivals/mulchfest。

市衛生局也將從1月6日起至1月14日在路邊回收聖誕樹。聖誕樹應從支架取下，放到路邊前，要去掉金屬絲、彩燈和裝飾品。不要把聖誕樹放在塑料袋中。

市府也提醒，在節日期間收到電子產品禮物，要丟棄舊電子產品者，如電視、電腦、螢幕、鍵盤、錄影機、遊戲機等不可隨一般垃圾或回收垃圾丟棄。部分居民現在可以利用紐約市的電子垃圾收集計畫(E-Waste Pickup Program)處理電子垃圾，先從史泰登島開始實施，史島居民可以通過預約，安排清潔局人員前往回收舊電子產品，可登錄市府網站https://www1.nyc.gov/assets/dsny/site/contact/e-waste-pickup-request，在線提出請求。

其餘地區，十單位以上大樓住戶，也可申請。一般民宅則應丟棄至回收站點，或於社區回收活動丟棄。網址：https://www1.nyc.gov/assets/dsny/site/services/electronics，有中文頁面。

史泰登島預約回收舊電器。(本報檔案照)
史泰登島預約回收舊電器。(本報檔案照)

聖誕節 紐約市 史泰登島

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