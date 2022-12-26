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狀況頻傳 聖誕節機場不平安

記者許君達／紐約報導
甘迺迪機場海關人員近日查獲大量古柯鹼，價值約40萬元。(CBP)
甘迺迪機場海關人員近日查獲大量古柯鹼，價值約40萬元。(CBP)

聖誕節期間，除了席捲全美的「炸彈氣旋」造成大規模延誤與航班取消外，紐約市的三處主要機場還遭遇多項意外狀況，雪上加霜。

據紐約市警，25日上午，海關工作人員在甘迺迪機場附近一處郵政設施發現可疑的盒子，隨後報警。警方處理後，證實盒內裝有一枚手榴彈。不過，風險很快被控制，機場客運區也沒有進行疏散。

24日晚，從巴貝多(Barbados)飛抵甘迺迪機場的捷藍航空(JetBlue)662號航班機組人員，在滑行過程中報告機艙內有手機充電器冒煙。事故導致67人通過滑梯緊急疏散，另有60多名乘客正常離開飛機。據報告，有七名乘客受輕傷，包括吸入煙霧和擦傷。飛機上的火勢很快被撲滅，沒有造成更重大的損失。

另據報導，24日，新澤西州紐瓦克機場的塔台出現漏水情況，導致塔台人員疏散，機場指揮系統暫時癱瘓。據聯邦航空管理局(FAA)，當日飛往紐瓦克的航班平均延誤186分鐘。

此前，甘迺迪機場19日還在一架從厄瓜多入境的飛機的托運行李中，發現了大量古柯鹼，價值約40萬元，暫時無人被捕。

根據最新統計，紐約市的三大機場疫後客流恢復狀況理想，11月底已達到新冠疫情之前的102%。

紐瓦克機場 紐約市 新澤西州

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