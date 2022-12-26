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史島教堂停車場建鋰電設施 惹議

記者胡聲橋／紐約報導
史島聖母憐憫堂停車場要改建成電池儲能系統，遭社區居民反對。(谷歌地圖)
史島聖母憐憫堂停車場要改建成電池儲能系統，遭社區居民反對。(谷歌地圖)

史泰登島一間教堂的停車場計畫改成鋰電池存儲設施，社區居民、學校和教堂等不滿，要求暫停或撤銷項目。

位於史島公牛頭(Bulls Head)的聖母憐憫堂(Our Lady of Pity R.C. Church)9000平方呎的停車場被閒置。新葉能源公司(New Leaf Energy)有意將把這塊空地建成鋰電池存儲設施，由特斯拉公司生產的六個大型可充電鋰離子電池系統組成，讓聯合愛迪生(Con Edison)儲存在低需求時期，如夜間的發電，然後在需求高峰從該設施獲取電力。

消息傳出，引起社區強烈反響。距離這個停車場只有100呎的摩爾天主教高中(Moore Catholic High School)校長德桑提斯(Gina DeSantis)說，這個系統的消防安全和有毒物質方面未經檢驗，而且臨近學校，令人不安。

新葉能源公司指出，他們只與信譽良好的電池製造商合作，遵守紐約市消防局要求，並被消防局批准在紐約市使用。發生火災的可能性極低，設備周圍將有安全圍欄。該系統將被鎖定，並由遠程中央監控及攝影機監測。

社區成員奎克(Dennis Quirk)說，能源公司認為，該設施99%安全，但當面對的是14至21歲的學生時，1%的風險都令人擔憂。

聖母憐憫堂的教友不滿教會在這件事缺乏溝通。指牧師沒有讓教友參與，就促成這筆交易。這是住宅區，沒有人需要這個電力存儲設備。

該項目已提交當地第二社區委員會，原定於1月3日舉行土地使用公開聽證會，但已被推遲。市議員卡爾(David M. Carr)說，該項目目前正由標準和上訴委員會(BSA)審議，尋求電池儲能系統方面的特別許可。

紐約市 特斯拉 史泰登島

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