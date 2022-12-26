疫後慶聖誕 華人教友熱情 佳節適逢周日 加開早場彌撒

今年聖誕節恰逢周日，華人教友參與彌撒熱情高。圖為華埠顯聖容天主教堂。(記者許君達／攝影)

聖誕節 對於教友們有著比團圓和休假更深刻的意義。聖誕節天氣轉晴，今年又恰逢周日，華人 社區教堂均喜迎眾多教友，重現疫情前的盛況。

位於曼哈頓華埠勿街的顯聖容天主教堂(Church of the Transfiguration)，25日下午場的中文彌撒有百餘人參加，教堂內基本坐滿，還有一些金髮碧眼的教友在座。主講神父馮Peter表示，在前兩年的疫情期間，教堂的聖誕彌撒雖然一直堅持舉辦，但場面都很冷清。「這裡的教友，很多是忠誠的跟隨者，他們在這裡受洗後，即使搬家，也會在重要的日子專門趕回來。」但疫情期間，除了室內群聚的風險外，忠實信眾也很難長途跋涉專程回訪。如今陰影漸消，據他所知，當天到場的教友不少是從外州前來。

華埠教友陳Deen說，今年聖誕節，教堂人氣比前兩年好得多，基本恢復疫情前。他全家三代都信教，兒孫輩較常參加英文彌撒，他則習慣聆聽中文佈道。陳Deen從中國來美僅十餘年，但信仰基督教已有幾十年。對他來說，在美國生活最大的一個優點是可以自由信教、自由過聖誕節。

在華人聚居的法拉盛 ，許多教會在平安夜及聖誕節，舉辦中文聖誕彌撒，為了顧及美甲、美髮等服務業者及小商家，甚至將彌撒設於早上7時，方便他們之後上班。許多華人教友在疫情後回歸，也有不少孩童在當日受洗。

神父在儀式前問候將受洗的幼童。圖為法拉盛聖麥可天主教堂。(記者鄭怡嫣／攝影)

25日下午在法拉盛聖麥可天主教堂(St. Michael's Church)，連來兩天的姜Jenny表示，聖誕節、復活節、聖母升天節及聖神降臨，為天主教最重要的四大節日，教會在六、七年前，已開始有說中文的神父，自己住附近，每周均來禮拜。平安夜當晚，華人教友回歸，人數僅比疫情前略少，幾乎坐滿。

法拉盛的地標建築之一、已為法拉盛教友提供逾300年的服務的聖公會聖佐治堂(St. George's Episcopal Church)，也在平安夜及聖誕日安排中文彌撒。該教會十多年的老教友朱女士及丈夫說，兩人來自上海，上海人喜歡「軋鬧猛」(湊熱鬧)，閒暇時來教會作義工，交了許多朋友。平安夜彌撒，有逾200華人參與，除年長者及腿腳不便外，絕大多數都回歸教堂，倍感親切。教會如今有兩位說中文的牧師，在平安夜及聖誕日，設英文、西語及中文場的彌撒，照顧各族裔的需求。

在歷史上，法拉盛是美國宗教自由的發源地，對聚攏早期的華人移民也有重要貢獻。法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得表示，對於早期的華人移民，最大的娛樂就是親友聚會，而宗教場所則是他們的聚會地點，團結社區。