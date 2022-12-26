紐約市偷車案創16年新高 法拉盛增逾7成 華人社區受害最深

汽車零件黑市價格大漲，也帶動車輛竊案上揚。圖為一名警員為觸媒轉化器刻上可追蹤的編號。 (Getty Images)

根據紐約市 警總局(NYPD)發布的最新數據，紐約市今年共有逾1萬3000輛汽車 遭竊，創16年新高，華人主要社區均遠超全市同比增幅，受害最深，僅華埠5分局轄區下降6.5％。

數據顯示，截至本月16日，今年紐約市共有逾1萬3000輛汽車遇竊，偷車數量則因地區而異。布朗士東南部的第43轄區，案件全市最多，共有520多輛車遇竊。史泰登島及皇后區洛克威(Rockway)，案件則比去年增一倍。

華人聚居的皇后區法拉盛109分局轄區，今年共有287輛車遇竊，比去年增47.9%，單在最近28天，便有41案；新鮮草原107分局增75.3％，貝賽、小頸等地的111分局增73.5％，分別有146、68案；布魯克林(布碌崙 )華社8大道的66、72分局轄區，案件數同比去年上升56.3％、67.5％。以上華社均遠超全市32%的同比增長率。布碌崙班森賀62分局、貝瑞吉68分局轄區分別增28.4%、16.3％。

另一份國家保險犯罪犯罪局(NICB)發布的全國數據則顯示，不僅在紐約市，全國偷車案也十分猖獗，總數創2008年以來最高紀錄，二手車及汽車零件的市場價格今年上漲，也導致偷車案件激增。

根據市警前犯罪分析師赫爾曼(Christopher Herrmann)分析，紐約市竊車的熱門區域，多為人均擁車率很高的社區，且竊賊可直接上高速公路逃逸。此外，許多汽車採遙控免觸鑰匙，一部分車主將遙控鑰匙留在車內，也給竊賊可趁之機。更專業的竊賊，還掌握拷貝遙控鑰匙的技術。

市議會公共安全委員會主席漢克斯(Kamillah Hanks)則指，汽車偷竊已成為紐約市的一大主要問題，特別在市郊，而盜賣汽車零件、保險欺詐，也是竊案增加的原因。

市警局建議，車主下車時謹記關閉車窗及熄火。市警局還有將汽車識別碼(VIN)刻在車窗玻璃等部位的免費項目可供民眾使用，以便追蹤贓車並減少盜賣的風險。