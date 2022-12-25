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聖誕奇蹟？北加警察千里迢迢幫南加小女孩找回遺失布偶

你的禮卡快過期了嗎 全美平均每人還有175元餘額

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都會組╱即時報導
紐約州立法進一步保障禮卡持有者權益。(本報檔案照)
紐約州立法進一步保障禮卡持有者權益。(本報檔案照)

聖誕節相信許多人都收到親友或公司的禮卡，根據信用卡網站CreditCards.com近期調查，54％美國人表示希望收到禮卡，自由挑選禮物，但調查也顯示，約半數民眾手頭有未使用的禮卡，若加上未用的商家抵用券及信用額，總值約210億元，約每人平均175元，比去年增59元。專家建議，通膨想省錢，最簡單的方法就是盡快用掉這些沒利息的禮卡。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)近期也簽法，保障持卡者權益，延長禮卡的失效期限，禁收手續費等。根據州府消費者保護廳，今年12月10日之後在紐約州購買的禮卡，自購買日起將維持九年有效，較以往增加四年。此外，也禁止發卡公司或商家收手續費，因為形同扣錢。而對於手頭禮卡尚有餘額者，若金額低於五元，可選擇換成現金，不一定要另外貼錢購物。

依法，20049月21日至2010年8月21日購買的禮卡，沒有失效日，但若12個月未使用，可能收手續費。2010年8月22日至2016年12月24日買的卡，有效期至少五年，若12個月未使用，僅可收一次手續費。2016年12月25日至2022年12月9日購買的卡，至少五年有效，若三年內有使用，免收手續費。

紐約州 聖誕節 信用卡

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