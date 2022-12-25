全州7萬戶停電…霍楚皇后區勘災：最糟冬季風暴

州長霍楚到紐約市皇后區洛克威勘災。(州長辦公室提供)

冬季風暴 「艾略特」(Elliot)襲擊紐約，不僅帶來狂風、洪水 、酷寒三重威脅，也導致7萬3000戶家庭斷電；州長霍楚(Kathy Hochul)24日到紐約市，視察重災區皇后區 洛克威(Rockaway)，承諾將請聯邦撥款，協助當地災後重建。

根據州長辦公室統計，截止24日下午，全州已有7萬3000戶人家斷電，其中上州水牛城伊利郡(Erie County)已有三人死亡；紐約市警(NYPD)在24日早上於曼哈頓上東城，也發現一具男屍，初步調查是因為寒冷遭凍死。

淪為這波冬季風暴重災區，不僅皇后區南部的霍華德海灘(Howard Beach)、遠洛克威(Far Rockaway)、阿凡納(Arverne)等地遭沿海洪水淹沒嚴重，華人聚集區法拉盛、貝賽(Bayside)與森林小丘(Forest Hills)部分地區也出現停電現象。

州長霍楚到紐約市皇后區洛克威勘災。(州長辦公室提供)

霍楚在視察皇后區災情時表示，這次的冬季風暴是「史上最糟」，紐約州在這場「史詩級」天災中飽受折磨，皇后區沿海社區更是被高達三呎的洪水淹沒；「我已要求聯邦政府宣布洛克威等地為災區，迅速撥款協助受災居民。」

此外，霍楚還透露已和美國陸軍工兵署(US Army Corps of Engineers)合作，制定沿海隔牆重建和抗洪搶險計畫，幫助當地社區抵禦接下來可能還會發生的冬季災害；目前，該合作還在規畫階段，預計將於明年1月進行公聽會。

州長霍楚(右)到紐約市皇后區洛克威勘災。(州長辦公室提供)

一同視察的皇后區國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)指出，該區居民近年來飽受水患，從早期的超級風暴珊迪再到去年的颶風艾妲(Ida)，狀況始終未得到根本改善；「我理解社區居民的不滿，永遠都是計畫，從來不是現實。」

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)則表示，美國陸軍工兵署已經在和他商議基礎設施改善細節。