斷電、停水 皇后區、長島華人度過最冷平安夜

有華人家中氣溫太低，趕往法拉盛飲茶、購物慶祝平安夜。(記者牟蘭／攝影)

冬季風暴來襲，紐約市與長島 24日氣溫驟降，最高溫度只有華氏18度，部分地區出現停電或停水，居住在長島的華人家庭表示，前一日的強風暴雨，吹得房子不斷晃動，擔憂一夜，也有華人為避免在家中挨凍，穿上棉衣驅車趕到法拉盛 飲茶、購物，與親友在外慶祝33年來的「最冷平安夜」。

居住在長島納蘇郡蝗蟲谷(Locust Valley)的張女士居住在海邊附近，周邊的街道在23日被淹，她的房子也被強風吹得不斷晃動，「感覺都要飛起來」；她說，部分鄰居在24日凌晨家中短暫停電，她家的水管冷到被凍住，當天上午家裡所有的水龍頭都無法出水，「暖氣要開到最大」。

法拉盛購物中心雖未有大量人潮，但仍有不少居民前來購物。(記者牟蘭／攝影)

居住在納蘇郡長灘(Long Beach)附近的王先生指，他家從23日晚5時左右停電，直到24日上午9時左右才恢復電力，但室內溫度偏低，只有華氏60度左右，為避免家人在寒風中慶佳節，他當日與妻兒穿上棉衣與雪靴，到法拉盛吃飯、購物，「路上都是冰」。

住在皇后區 艾姆赫斯特附近的王女士當日也帶孩子到法拉盛酒樓用餐，她說，酒樓雖未見往年人潮，但仍有不少人前來吃飯；王女士表示，原計畫一家人到附近州滑雪，但天氣太冷，只好放棄，改待在紐約慶祝，「今年是我來美國後最冷的平安夜，餐廳比家裡暖和，法拉盛很有節日氣氛。」

法拉盛購物中心雖未有大量人潮，但仍有不少居民前來購物。(記者牟蘭／攝影)

根據電力公司信息，受惡劣天氣影響，紐約州共有逾7萬用戶斷電，其中共有超過3萬9000名長島用戶，23日家中停電，其中大部分居民24日家中電力已恢復，但仍有700名用戶電力尚未恢復；皇后區南部牙買加灣附近淪為重災區，水深達三呎，因氣溫突降，路面結冰恐對居民出行帶來危險。