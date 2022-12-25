斷電、停水 皇后區、長島華人度過最冷平安夜
冬季風暴來襲，紐約市與長島24日氣溫驟降，最高溫度只有華氏18度，部分地區出現停電或停水，居住在長島的華人家庭表示，前一日的強風暴雨，吹得房子不斷晃動，擔憂一夜，也有華人為避免在家中挨凍，穿上棉衣驅車趕到法拉盛飲茶、購物，與親友在外慶祝33年來的「最冷平安夜」。
居住在長島納蘇郡蝗蟲谷(Locust Valley)的張女士居住在海邊附近，周邊的街道在23日被淹，她的房子也被強風吹得不斷晃動，「感覺都要飛起來」；她說，部分鄰居在24日凌晨家中短暫停電，她家的水管冷到被凍住，當天上午家裡所有的水龍頭都無法出水，「暖氣要開到最大」。
居住在納蘇郡長灘(Long Beach)附近的王先生指，他家從23日晚5時左右停電，直到24日上午9時左右才恢復電力，但室內溫度偏低，只有華氏60度左右，為避免家人在寒風中慶佳節，他當日與妻兒穿上棉衣與雪靴，到法拉盛吃飯、購物，「路上都是冰」。
住在皇后區艾姆赫斯特附近的王女士當日也帶孩子到法拉盛酒樓用餐，她說，酒樓雖未見往年人潮，但仍有不少人前來吃飯；王女士表示，原計畫一家人到附近州滑雪，但天氣太冷，只好放棄，改待在紐約慶祝，「今年是我來美國後最冷的平安夜，餐廳比家裡暖和，法拉盛很有節日氣氛。」
根據電力公司信息，受惡劣天氣影響，紐約州共有逾7萬用戶斷電，其中共有超過3萬9000名長島用戶，23日家中停電，其中大部分居民24日家中電力已恢復，但仍有700名用戶電力尚未恢復；皇后區南部牙買加灣附近淪為重災區，水深達三呎，因氣溫突降，路面結冰恐對居民出行帶來危險。
根據美國國家氣象局(National Weather Service)消息，氣溫直到27日(周二)都不會有明顯的回升，今(25)日聖誕節的氣溫在華氏20度以上，26日(周一)氣溫回升到華氏30度左右，提醒民眾外出注意保暖。
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