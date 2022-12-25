華康會聖誕同樂日 長者熱情出席

老人家玩遊戲非常投入。(記者顏潔恩／攝影)

由布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)攜手華人健康協會舉辦的「聖誕同樂日」，24日在班森賀華社舉行，準備不少精美好禮贈送給社區長者，雖然當天氣溫不高，但華裔 長者仍熱情不減，踴躍出席參加。

當天溫度僅有華氏約15度，儘管溫度不高，近50名華裔長者仍熱情出席活動，在玩遊戲、載歌載舞中度過；當日活動受到公益組織UA3、亞美醫師協會的贊助，贈送上百份椰子水飲料、消毒紙巾及新冠檢測 盒、新年日曆、還有有機蔬果給長者們。

91歲的麥松傑及88歲黃曼青，在活動上朗誦自寫的詩歌「心裡話」，講述如今紐約市搶掠、暴力事件四起，通貨膨脹又讓人民生活困苦，所幸還有老人中心 讓他們感到有所依靠，與員工及其他長者的關係很好，最後還呼籲民眾要積極投票，行使公民權益。

麥松傑和黃曼青是華康會會長陳麗娜的公婆，陳麗娜說，婆婆從前喜歡待在家裡聽電台、看電視，不愛出門；後來極力鼓勵倆老出來參與老人中心活動，逐漸打開心房的兩人很快融入，愛唱歌、又會打麻將，「我才知道婆婆原來是個寶藏。」