年底節日季 華埠大型酒樓復甦慢

華埠商業核心區的生意主要仰賴觀光客支撐，但主要顧客為當地居民的大型酒樓，年底節日季訂位情形不如以往。(記者顏嘉瑩／攝影)

年底節日季，闔家歡聚、吃團圓飯是華人 家庭過節傳統，往年每到年底，華人社區的大酒樓都會生意紅火，老早就被預訂滿員，不僅有華人慶祝節日，外族裔也來吃團圓餐；今年在新冠疫情的陰影漸消，百業復甦，但曼哈頓華埠 的大型酒樓對經濟復甦熱度的感知卻略顯遲滯，業者表示，訂位情況普遍不如以往。

今年包括聖誕節 和新年等熱門節日，華埠的餐館均還有位可訂；位於披露街(Pell St.)的喜運來大酒家業務恢復相對較好，經理梁先生表示，節日餐位還有少量剩餘，但聖誕假期間只能點固定菜品的套餐，說明生意尚可，沒有多餘的人手為自由點菜的客人服務。

相較之下，位於勿街(Mott St.)上的另一家酒樓則表示可以提供聖誕節當天的現場點菜服務，但更建議客人提前預訂少至358元、多至688元一桌的十人份桌菜。

相較於華埠商業核心區多靠遊客生意支撐，主要做當地居民生意的東百老匯上的酒樓，生意則不甚樂觀；金泰海鮮酒家業者張先生表示，除去疫情肆虐的特殊時期不論，今年節日預訂情況比往年差了不少，「現在酒樓外面的街上人流愈來愈稀少，再也不像多年前那樣熙熙攘攘了。」

由於紐約市目前受到冬季風暴影響，不少民眾選擇待在家過節，多少造成生意上的影響，而近年社區結構的改變，不少華人紛紛搬離華埠，人口流失、居民高齡化的問題正在逐漸被放大在酒樓行業的節日生意上。

根據市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室提供數據，從2010到2020年的十年間，華埠地區居民共減少超過1萬2000人，其中以亞裔居民情況最為嚴重；另根據2020年的人口普查數據，華埠地區的亞裔老年人口比例高達33.6%，該數字在2010年為18.7%。

與酒樓行業的普遍不振相比，小型餐飲業者的生意情況則冷熱不均。

位於擺也街(Bayard St.)上的一間港式風味網紅店，在聖誕假期間，儘管不是用餐高峰，店內仍有排隊等位的食客；店員說，通常在正餐時段，排隊時間要在兩個小時以上，而且不接受電話預訂；該間店不僅在Yelp或小紅書上都有眾多點評，價格與華埠的同類餐館相比，則高出不少。

與這家店相距不遠，一間以麵點為特色的老字號也生意紅火，平日都會有人排隊，逢年過節更加火爆。在排隊的客人中，成群結隊而來的外族裔食客占不小比例。