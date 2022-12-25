我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

年底節日季 華埠大型酒樓復甦慢

記者許君達／紐約報導
華埠商業核心區的生意主要仰賴觀光客支撐，但主要顧客為當地居民的大型酒樓，年底節日季訂位情形不如以往。(記者顏嘉瑩／攝影)
華埠商業核心區的生意主要仰賴觀光客支撐，但主要顧客為當地居民的大型酒樓，年底節日季訂位情形不如以往。(記者顏嘉瑩／攝影)

年底節日季，闔家歡聚、吃團圓飯是華人家庭過節傳統，往年每到年底，華人社區的大酒樓都會生意紅火，老早就被預訂滿員，不僅有華人慶祝節日，外族裔也來吃團圓餐；今年在新冠疫情的陰影漸消，百業復甦，但曼哈頓華埠的大型酒樓對經濟復甦熱度的感知卻略顯遲滯，業者表示，訂位情況普遍不如以往。

今年包括聖誕節和新年等熱門節日，華埠的餐館均還有位可訂；位於披露街(Pell St.)的喜運來大酒家業務恢復相對較好，經理梁先生表示，節日餐位還有少量剩餘，但聖誕假期間只能點固定菜品的套餐，說明生意尚可，沒有多餘的人手為自由點菜的客人服務。

相較之下，位於勿街(Mott St.)上的另一家酒樓則表示可以提供聖誕節當天的現場點菜服務，但更建議客人提前預訂少至358元、多至688元一桌的十人份桌菜。

相較於華埠商業核心區多靠遊客生意支撐，主要做當地居民生意的東百老匯上的酒樓，生意則不甚樂觀；金泰海鮮酒家業者張先生表示，除去疫情肆虐的特殊時期不論，今年節日預訂情況比往年差了不少，「現在酒樓外面的街上人流愈來愈稀少，再也不像多年前那樣熙熙攘攘了。」

由於紐約市目前受到冬季風暴影響，不少民眾選擇待在家過節，多少造成生意上的影響，而近年社區結構的改變，不少華人紛紛搬離華埠，人口流失、居民高齡化的問題正在逐漸被放大在酒樓行業的節日生意上。

根據市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室提供數據，從2010到2020年的十年間，華埠地區居民共減少超過1萬2000人，其中以亞裔居民情況最為嚴重；另根據2020年的人口普查數據，華埠地區的亞裔老年人口比例高達33.6%，該數字在2010年為18.7%。

與酒樓行業的普遍不振相比，小型餐飲業者的生意情況則冷熱不均。

位於擺也街(Bayard St.)上的一間港式風味網紅店，在聖誕假期間，儘管不是用餐高峰，店內仍有排隊等位的食客；店員說，通常在正餐時段，排隊時間要在兩個小時以上，而且不接受電話預訂；該間店不僅在Yelp或小紅書上都有眾多點評，價格與華埠的同類餐館相比，則高出不少。

與這家店相距不遠，一間以麵點為特色的老字號也生意紅火，平日都會有人排隊，逢年過節更加火爆。在排隊的客人中，成群結隊而來的外族裔食客占不小比例。

在位於披露街(Pell St.)一間歷史悠久的茶餐廳內，幾乎所有客人都說粵語。餐館店員表示，雖然門外各族裔的遊客來來往往，但真正會進到店裡的多數還是常年光顧的老客人。然而老客人也在逐漸搬走或者凋零，現在生意雖然還能維持，但誰也不知道未來將會如何。

以社區居民為主要服務對象的小型商戶，依然要面對華埠人口萎縮的不利現狀。(記者許君...
以社區居民為主要服務對象的小型商戶，依然要面對華埠人口萎縮的不利現狀。(記者許君達／攝影)
遊客生意是華埠中小餐飲業者的重要利潤來源，然而並非所有業者都能分到這一杯羹。(記...
遊客生意是華埠中小餐飲業者的重要利潤來源，然而並非所有業者都能分到這一杯羹。(記者許君達／攝影)
年底節日季，華埠大型酒樓經濟復甦卻緩慢，訂位情形不樂觀。(記者許君達／攝影)
年底節日季，華埠大型酒樓經濟復甦卻緩慢，訂位情形不樂觀。(記者許君達／攝影)

華埠 華人 聖誕節

上一則

全州7萬戶停電…霍楚皇后區勘災：最糟冬季風暴

下一則

布碌崙華社酒樓生意回歸 外賣店忙翻

延伸閱讀

曼哈頓華埠漢璧酒店 成無證客庇護所

曼哈頓華埠漢璧酒店 成無證客庇護所
屋崙華埠功夫學院遭爆竊 玻璃門被打爛

屋崙華埠功夫學院遭爆竊 玻璃門被打爛
芝11區區長與華埠耆老慶聖誕 氣氛溫馨

芝11區區長與華埠耆老慶聖誕 氣氛溫馨
芝加哥南北華埠 1月推出區長候選人論壇

芝加哥南北華埠 1月推出區長候選人論壇
芝加哥南北華埠多個僑團代表餐聚　熱烈祝賀陳羨韶榮膺美洲協勝公會第89屆總理

芝加哥南北華埠多個僑團代表餐聚　熱烈祝賀陳羨韶榮膺美洲協勝公會第89屆總理

熱門新聞

好市多雞蛋貨價空空如也。(記者張晨╱攝影)

蛋荒…一盒難求 早餐成本翻倍

2022-12-17 11:05
郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

2022-12-23 13:28
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

2022-12-20 12:19
住在法拉盛37大道一名林姓華女疑似吸食毒品過量，日前在公寓內暴斃。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛鬧區華女疑吸毒過量亡 公寓樓道飄異味

2022-12-18 11:16
康先生表示，因中國退燒藥緊缺，部分顧客為在家鄉的親友購買藥品，近期郵寄回中國的泰諾等退燒藥與止痛藥激增。(記者牟蘭／攝影)

快遞業者：寄感冒藥去中國 海關恐沒收

2022-12-18 06:21

超人氣

更多 >
超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處
全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷
全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估

全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估
冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡

冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡
被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌