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聖誕假期吃中餐 訂單火爆

記者張晨／紐約報導
胡同從小茶座到可容納250人的派對場地幾乎坐滿。(記者張晨／攝影)
胡同從小茶座到可容納250人的派對場地幾乎坐滿。(記者張晨／攝影)

在聖誕節前後許多商戶選擇歇業休息，但堅持在聖誕假期間開門的新、老中餐館卻異常熱鬧，其中大部分顧客為猶太人，且這一傳統已延續了百年；24日當天雖天氣寒冷，但餐館不管是堂食還是外賣依舊火爆，猶太餐廳甚至推出了自製「猶太聖誕中餐盛宴菜單」吸引食客。

曼哈頓中城新式北京菜館「胡同」(Hutong)經理奧利安(Raafet Olian)表示，食客的臉孔在這個周末更加多元化，「我們平日確實很多亞裔顧客，但隨著節日和猶太傳統的訂位增長，外族裔食客占到了一半。」

他說，餐廳從小茶座到可容納250人的派對場地幾乎坐滿，最受歡迎的還是傳統菜餚以及蝦餃等點心。

位於華埠東百老匯的「華園」(Hwa Yuan)老闆唐承烈表示，店裡的烤鴨和紅酒都增加了庫存，聖誕假期是「一年中最忙的一天，比春節期間的任何一個晚上都要忙」；他說，華埠不少處境艱難的餐廳，都指望著周末能有一個「突破性的客流量」。

曾為台灣駐美大使做菜的大廚T.T. Wang接手的曼哈頓老牌中餐廳「順利餐館」(Shun Lee)表示，250個座位已經全數被訂滿，與去年新冠變種病毒Omicron肆虐時，形成鮮明對比。

「疫情開始後，許多顧客也開始選擇外賣，就烤鴨等食物，他們更喜歡自己包」；順利餐館的前老闆Michael Tong曾估計，猶太人占全年顧客的70%；許多中餐業者都表示，猶太顧客往往是推動年末生意的主力軍。

除正派中餐廳，新一代猶太餐廳者也推陳出新，選擇自己做中餐；布碌崙(布魯克林)的猶太裔餐廳「Mile End Deli」創始人蒂托爾曼(Joel Tietolman)表示，菜品從麻辣涼拌黃瓜到左宗棠雞，再到猶太燻肉包子和炒飯，新舊結合。

根據猶太教條，禁止飲食中牛奶和肉的混合，中餐的製作基本不會融入奶製品，雖然猶太人不吃中餐愛用到的豬肉或者貝類，不過中餐菜品豐富，即使避開豬肉和貝類菜式，依然可以在享受其他中華料理。

新、舊以及外族裔餐廳，均奉傳統中餐菜餚為上。(蒂托爾曼提供)
新、舊以及外族裔餐廳，均奉傳統中餐菜餚為上。(蒂托爾曼提供)
猶太裔家庭在「Mile End Deli」享受聖誕中餐。(記者張晨／攝影)
猶太裔家庭在「Mile End Deli」享受聖誕中餐。(記者張晨／攝影)

猶太 華埠 曼哈頓

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