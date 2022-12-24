加碼10億 世貿中心健康計畫延長至2027年

世貿中心健康計畫通過，將注資10億元，確保參與911事件救援的一線人員和倖存者，至2027年都能繼續得到應有的健康福利。(記者張晨/攝影)

紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、聯邦參院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)，23日舉行記者會，宣布通過注資「世貿中心健康計畫」(World Trade Center Health Program)，獲得10億元撥款，確保12萬名參與911事件相關救援的一線人員和倖存者，至2027年都能繼續得到應有的健康福利。

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該案由陸天娜提出、舒默推動，已納入2023財政年度撥款法案(Appropriations bill)；二人與市消防局及工會領袖，宣布已為該計畫爭取到10億元。

陸天娜原本在2021年，提出針對該計畫的36億補充資金，以填補健康計畫即將出現的資金缺口；她指出，這是由於計畫未能跟上醫療保健通膨成本，以及後續參與人數的增加，但卻未被納入撥款法案範疇。

今年末投票 決議前，陸天娜再次提出了「九一一應急人員和倖存者健康資金修正法」(9/11 Responder and Survivor Health Funding Correction Act) ，參院於22日投票通過。

若無資金注入，從2024年10月開始，「世貿中心健康計畫」將開始拒絕新登記者，並削減對現存病患的醫療救助；陸天娜表示，增加的10億元資金，將確保12萬名參與911事件相關救援的市警、消防員以及倖存者能夠繼續接受醫療督導和健康情況監測直至2027年。

舒默也表示，恐襲發生後，很多人嘗試重新振作開啟新生活，但在事件發生後很長一段時間，下城地區的空氣存留著有害物質，造成呼吸疾病和多種類型癌症 及併發症；隨著挹注的10億元，在兩年內將不會再面臨資金短缺，為有需要的人提供醫療協助。

市消防局代理局長卡瓦那(Laura Kavanagh)表示，世貿中心健康計畫是數千名現役和退休消防員的生命線，他們在恐襲當日冒著生命危險衝在一線，就是因為他們無私的英雄作為，現在要與疾病奮戰，注資將能使他們過一個好節，短時間不必再為健保問題擔憂。