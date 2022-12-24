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美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

風雨雪夾襲 曼哈頓街頭陷壅堵

記者張晨／紐約報導
灑鹽車23日在曼哈頓街頭撒鹽，防止路面結冰。(取自市清潔局推特)
灑鹽車23日在曼哈頓街頭撒鹽，防止路面結冰。(取自市清潔局推特)

紐約市迎來自1989年以來最冷的聖誕節，23日下午起雨雪夾雜勁風席捲，氣溫降到華氏16度，伴隨而來的洪水預警也已拉響，曼哈頓主要路段交通更陷入壅堵，隨處可見身穿制服雨披的交通警指揮人、車流通行；市清潔局(DSNY)為此準備了2000萬磅雪鹽，為聖誕周末大量民眾出行準備，更提防低溫道路結冰引發安全隱患。

當局表示，雖然降雪不會堆積，但由於23日晚起氣溫降至冰點，結冰期間雨水可能會形成看不見的黑冰，使在外的行人、騎手以及駕駛者應對不及；市清潔局也在當天分時段，在全市街道撒鹽和清理單車道以防止結冰。

紐約市迎風雪交加極寒天。曼哈頓壅堵嚴重。(記者張晨／攝影)
紐約市迎風雪交加極寒天。曼哈頓壅堵嚴重。(記者張晨／攝影)

由於節日季遊客湧入，曼哈頓主要景點周圍無論是地鐵人流還是電召車流原本就會較密集，加上天氣惡劣，壅堵情形嚴重；市警也加派人手，疏散人潮交通集中的地區。

市清潔局表示，居民應繼續按照正常計畫進行垃圾回收及整理，換邊停車和街邊停車收費都將正常運行，各部門都在通力協作，並與氣象部門一道監測天氣情況，確保無意外發生。

市府表示，所有冬季天氣信息、有關應對措施等，都可通過網站www.nyc.gov/severeweather或nyc.gov/snow以及致電311查詢；民眾也可註冊免費預警通知Notify NYC，接收有關惡劣天氣和緊急事件的預警電話、短信和電郵。

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