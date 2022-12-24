冬季風暴期間 紐約州檢察長籲商家勿哄抬物價

詹樂霞23日發布聲明，提醒商家期間禁止在冬季風暴期間哄抬物價。(美聯社)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)23日發布聲明，紐約近期受到「艾略特」(Elliot)冬季風暴 影響，將面臨極端氣候，並提醒商家期間禁止哄抬物價剝削消費者。

冬季風暴「艾略特」襲擊美國，在紐約州西部已帶來強風、大雪、暴雨 等多重威脅，紐約市23日也經歷少許降雪，接下來數天預計都會受到影響；詹樂霞辦公室同日發布聲明，提醒商家勿在風暴季前後及期間哄抬物價。

「紐約客應警惕可能利用這場冬季風暴來欺詐消費者的投機分子」，詹樂霞表示，這場風暴已影響所有人，「我鼓勵大家待在溫暖、安全的地方，同時注意價格欺詐問題」。

根據法律，企業禁止以不合理的價格出售與顧客的健康、安全、福利相關的商品或服務，特別是在紐約州進入緊急狀態、或市場不穩定時，禁止透過提高價格來剝削消費者；這項條約適用於州內所有的供應商、零售商，提供的商品及服務可包括水、食品、汽油、發電機、電池、手電筒、酒店住宿、交通費用等，在自然災害發生期間，與風暴相關的損失合同服務也包括在內。

消費者在雇用承包商執行服務時，可採取以下幾種方案保護自身權益：懂得貨比三家，至少從信譽良好的承包商獲得幾項估算，給出材料及服務費用的具體信息、可諮詢優良商業局(Better Business Bureau)、銀行、身邊信得過的親友，介紹這些信譽好的承包商。

另外，堅持書面形式的合同，詳細寫出費用和工作描述、不要預付大筆數額，在承包商完成各工作階段時再付款，且避免預先支付所有費用。最後，民眾要懂得自身的法律權利，可在簽約三天之內取消合同，必須以書面形式為證。

若民眾覺得淪為受害者，或發現商家違法哄抬物價，可蒐集證據向其辦公室投訴，或致電(800)771-7755。