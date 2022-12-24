糧食券盜竊保護法通過 受害可獲賠償

「糧食券盜竊保護法」將可保護低收入群體，不因福利被盜而挨餓。圖為陸天娜日前在華埠宣布提案。(本報檔案照)

由紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)提出的「糧食券 盜竊保護法」(SNAP Theft Protection Act)近日通過，新法案要求聯邦及州府加強對糧食券(SNAP)受益人的保護，升級刷卡安全保障以避免信息被盜，並為糧食券遭盜用的受害者，提供相應賠償。

「糧食券盜竊保護法」規定，全美各州應立即使用所獲的聯邦資金，向糧食券福利 被盜家庭賠償所失款項；此外，該法案也幫助各州追蹤糧食券福利遭竊數據，以升級糧食券「電子福利轉帳卡」(Electronic Benefits Transfer，EBT)的安全技術，填補犯罪風險漏洞，避免未來再出現類似的悲劇。

自從糧食券由傳統紙質版更新為EBT卡之後，盜刷現象便層出不窮。不法分子通常會在自動取款機或銷售點的刷卡機上安裝盜刷設備，複製糧食券使用者輸入的信息，製作假卡片消費。

由於EBT卡技術遠遠落後於商業銀行的借記卡和信用卡，導致不法分子一旦掌握了糧食券使用者的信息，便能將帳戶內的資金全部花光；據悉，紐約市的糧食券盜刷現象在今年屢創新高，僅1月至8月，便有共計73萬元糧食券金額被盜用，且難以追回，給很多低收入 家庭帶來毀滅性的影響。

陸天娜的「糧食券盜竊保護法」將可保護低收入群體，不因福利被盜而挨餓。(取自陸天娜推特)

「遭受糧食券詐騙的通常都是老年人、父母和殘疾人，他們非常依賴糧食券，如果遭到盜刷則會損失慘重」；參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)指出，該法將可幫助受害者獲得補償，並將聚焦福利犯罪的保護措施納入聯邦立法中，使普通民眾的福利款項能夠得到更好的保護。

陸天娜表示，無辜的人們不應該再為糧食券的被盜而挨餓，「糧食券盜竊保護法」的通過將給這些受害家庭提供補償，並且要求相關單位更新EBT卡技術。