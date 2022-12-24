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曼哈頓華埠漢璧酒店 成無證客庇護所

記者張晨／紐約報導
華埠格蘭街231號，將改為無證客收容所，並於下周開始使用。(記者顏嘉瑩／攝影)
華埠格蘭街231號，將改為無證客收容所，並於下周開始使用。(記者顏嘉瑩／攝影)

德州無證客自來到紐約後自殺悲劇頻發，被安置到各社區反映不一，而23日原訂設遊民所，後在社區施壓下被取消的曼哈頓華埠「漢璧酒店」，又將改為無證客庇護所，市府雇員當日已在現場進出，搬運床墊等物品，市議員馬泰(Christopher Marte)呼籲，社區接受無證客。

馬泰表示，當日下午接到市長辦公室通知，該酒店的102間客房將從下周開始，將接受攜帶兒童的無證客家庭入住。

「我強烈請求華埠和下東城歡迎這些新鄰居」；他說，「他們冒著生命危險逃離原生國，我們社區中的許多移民和子女都有這樣的經歷，他們就像我們的父母一樣，希望在美國為家庭和後代得到更好的機會；一些有孩子的無證客家庭，已經歷了痛失血親的悲劇，我們有責任幫助他們在紐約感受溫暖和支持。」

對於該址改設為無證客庇護所，馬泰指出，尋求庇護並不違法，公共安全沒有受到威脅，因為這些家庭沒有做錯任何事，不應受到敵意或恐懼；華埠社區也不會容忍種族主義或歧視。

關注華埠遊民所議題的大華埠民權聯盟(Greater Chinatown Civic Coalition)則表示，「漢璧酒店」改作無證客庇護所，與社區平常理解、收容單身男性遊民的收容所不同，住客全是逃離原生活尋求改變生活的家庭移民；消息人士也稱，該無證客庇護地點為與市府的年度合同，而非永久選址，所以不必過分擔憂。

曾被市府選定將做為遊民所、位於格蘭街(Grand St.)231號的「漢璧酒店」，在2021年夏天曾經由市遊民局(DHS)租下，被當作臨時遊民所使用，後又要成為長期遊民服務設施；但今年5月計畫被取消，根據原訂接手運營該遊民所的非營利機構Housing Works執行總監金恩(Charles King)稱，此舉並非因社區反對，而是其與漢璧酒店建築所有者和工會方酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)的勞資糾紛無法解決。

遊民 無證客 華埠

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