皇后區到處積水 華人駕駛上班難

南皇后區霍華德海灘、遠洛克威與阿凡納等地淪為重災區，附近街區被水淹沒。(截自推特)

紐約市23日早出現強風、暴雨，下午更是因氣溫驟降路面出現黑冰，當天上午皇后區 華人區低窪街道與高速路匝道有大量積水，部分水坑已埋過車身，有華人駕駛為避免水坑，特別繞道上班，原本十分鐘的路程花了逾40分鐘才到，南皇后區則淪為重災區，當地居民形容，重演超級風暴珊迪肆虐後的場景。

家住森林小丘的楊小姐23日上午8時許，從家中出發前往法拉盛 上班，為避免轎車進水，她特別繞行大路，但還是在范威克快速路(Van Wyck Expy)匝道上遇到水坑，水勢埋過了她多半個輪胎，心驚膽戰開過水坑，但積水還是進入車內，地毯全濕。

楊小姐說，原本自己的通勤時間只有十分鐘左右，但因積水等原因，造成交通擁堵，總共花費了超過40分鐘才抵達目的地。

選區包括法拉盛的州眾議員金兌錫當日走訪附近的商家與居民，收集民眾的財產損失問卷，他指，其中一戶居民家門外的樹木倒在人行道上，他幫忙通過311投訴，但市府並未對此作出回應，他會繼續跟進此案，確保市府部門妥善處理。

法拉盛大學點大道附近因暴雨出現多個水坑。(記者牟蘭／攝影)

南皇后區霍華德海灘(Howard Beach)、遠洛克威(Far Rockaway)與阿凡納(Arverne)等地淪為重災區，附近街區被洪水 淹沒，街邊停車被淹在水中，一名在Beach Channel路的駕駛指，他被困在泥水超過兩小時，試圖把車子推到高處。

遠洛克威的居民指，當天的降雨量不大，但早7時起海水不斷漲潮，海水倒灌到他們的家中，淹沒了道路與地下室；居民馬丁(Chip Martin)表示，22日晚出現暴雨，隔日上午看到住家附近淹水，「洪水叫醒了我們每個人，從超級風暴珊迪後，這是我見過最糟糕的一次」。