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紐約強風豪雨 聖誕出遊掃興

記者張心／紐約報導
聖誕節假期強風、大雨、低溫，民眾出行計畫大受影響。(美聯社)
聖誕節假期強風、大雨、低溫，民眾出行計畫大受影響。(美聯社)

紐約市將迎來自1989年以來最冷的聖誕節，最高氣溫不過華氏26度；伴隨而來的勁風和洪水預警也已拉響，22日有162架航班取消，預計23日還有408架將取消。

根據國家氣象局最新預測，紐約市及周邊地區在22日和23日被大雨和勁風席捲之後，平安夜(24日)和聖誕節(25日)氣溫將驟降至華氏26度以下，成為自1989年以來最冷的聖誕節。此外，勁風和大雨可能帶來的停電和洪水，也在紐約市及長島地區造成危害。

紐約州將迎來寒冷的聖誕節。（取自國家氣象局-紐約州推特）
紐約州將迎來寒冷的聖誕節。（取自國家氣象局-紐約州推特）

然而儘管天氣寒冷，預計不會有任何降雪。國家氣象局氣象專家拉蒙尼(Dominic Ramunni)表示，對於紐約市民來說，很不幸，聖誕節不會有任何雪花。

但從23日晚間驟降的氣溫會使24日的路面結冰，拉蒙尼提醒市民出行安全，司機駕車應格外小心。市清潔局發言人格拉尼亞尼(Vincent Gragnani)也表示，24日開始會在道路上撒鹽，防止市區道路結冰。聖誕節腳下踩的，將不是雪，而是鹽。

紐約市勁風大雨，將迎30年來最寒冷聖誕節。（市長辦公室提供）
紐約市勁風大雨，將迎30年來最寒冷聖誕節。（市長辦公室提供）

國家氣象局發布防寒預警，建議紐約居民注意保暖。（取自國家氣象局-紐約州推特）
國家氣象局發布防寒預警，建議紐約居民注意保暖。（取自國家氣象局-紐約州推特）

惡劣的天氣給民眾的假日出行帶來不便。根據航班跟蹤網站FlightAware數據，22日紐約市三大機場共計有162架航班取消，其中甘迺迪國際機場(JFK Airport)取消37架、延誤405架；拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)取消99架、延誤363架；紐瓦克機場(EWR)取消26架、延誤455架。

23日的航班情況也不容樂觀，根據FlightAware目前公布的信息，甘迺迪國際機場已知將有77架航班取消、22架航班延誤；拉瓜地亞機場受影響更嚴重，預計有297架航班取消、五架航班延誤；紐瓦克機場將有34架航班取消、兩架航班延誤。這些警報將根據不同航空公司改變，建議遊客及時向航空公司查詢。

紐瓦克機場 聖誕節 紐約市

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