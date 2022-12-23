酒駕、超速大執法 紐約市警拚「零死亡」

節日派對及出遊多，市警將嚴打超速、魯莽及酒後駕駛。(警方提供)

節日季來臨，聚會活動多，紐約市 警、市交通局(DOT)等多部門於22日宣布將在近日重點打擊超速、魯莽及意識不清駕駛；市府也敦促通過州立法，推動法定血液酒精濃度(BAC)從0.08%降低到0.05%，問責危險駕駛者。

市警交通部主管羅伊斯特(Kim Y. Royster)表示，執法是「零死亡願景」的一部分，將在高速公路和地區街道同時進行，交通局測速照相機也囊括在內；執法將由市警高速公路巡邏隊和當地分局執行，現在每個分局都設有雷達測速器。「無論你開哪種車，將無一例外，盡數逮捕」她說。

節日派對及出遊多，市警將嚴打超速、魯莽及酒後駕駛。(警方提供)

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，但即使擴大執法力度，節日期間仍有太多的交通事故涉及魯莽、飲酒、濫用藥物後的危險駕駛，「呼籲州府將法定血液酒精濃度降低到0.05%，問責執意駕車的司機，以挽救更多生命。

數據顯示，2021年有43起交通死亡事件與酒後駕駛有直接關係，比此前三年平均27起死亡的人數增加60%；當局表示，血液酒精濃度在0.05%時，一個人可能不會有醉酒感，但仍會影響基本的安全駕駛判斷；但立法降低這一值域，預計會使因意識不清駕駛導致交通死亡的人數減少10%以上。