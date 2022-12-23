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紐約市B肝患者 日落公園華社最多 法拉盛第2

記者顏潔恩／紐約報導
紐約華人社區長期為B型肝炎高發地區。圖非當事人。(本報檔案照)
紐約華人社區長期為B型肝炎高發地區。圖非當事人。(本報檔案照)

市衛生局22日發布最新「A型、B型、C型肝炎報告」，顯示華人聚集的布碌崙(布魯克林)日落公園、皇后區法拉盛等地，有著最多的B型肝炎感染病例。2020年1613名患有B型肝炎的死者中，罹癌是首要死因，其二是死於新冠肺炎，接下來是心臟相關疾病。

該報告指出，紐約市2021年患有B型、C型肝炎的病例，較2020年有所增加，主因是在2020年新冠疫情之後，更多的患者在2021年獲得護理和篩檢，致使數據上升。

根據數據，截至2021年最多人感染B型肝炎的社區中，以華人群聚的日落公園居首、法拉盛緊隨其後，其他華社如戴克高地、曼哈頓華埠、班森賀等也列入前十榜單；在所有B型肝炎病例中，56.7%的患者為男性，而43.2%的人生活在高度或極度貧窮的社區。

2021年產下嬰兒的B型肝炎患者約有676人，當中最多37.4%居住在布碌崙、29.6%皇后區、18.1%布朗士；而當中又以來自中國者最多，達44.5%，其次是非洲西部、中亞及西亞。

報告總結，「雖然B型肝炎病例自2016年以來已下降，但受結構性族裔因素、某些社區醫療資源不足等影響，不是所有的紐約市民都能平等地獲得篩檢、預防及治療服務」；鑑於不平等現象依然存在，該報告也建議當局為高風險社區提供更多服務。

日落公園 布碌崙 法拉盛

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