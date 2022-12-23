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寄100元支票被改成3萬 華男疑郵局有內鬼

記者顏潔恩／紐約報導
郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)
郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)8大道中餐館業者陳先生22日表示，近期寄出一張百元支票，特意到郵局投信，不料支票還是被盜竊並竄改成3萬元，與銀行理論後成功追回；已不止一次受害，他懷疑郵局有「內鬼」，望執法單位採取行動。

陳先生22日受訪指出，近期他簽發一張100多元的支票，為安全起見，特地到住家附近的郵局，從郵局外的小窗口投入；以為萬無一失，沒想到幾天後，戶頭被轉走3萬多元。

他相信是遭人盜竊後竄改數額，對方一改就是3萬元；他第一時間聯絡自己的銀行，隨後也與竊賊兌現支票的銀行溝通，一開始對方的銀行拒絕承認支票有問題，不願將錢退回。

幸好陳先生在寄出支票前已經拍照，留有證據；他交給自己銀行，經鑑定是原本金額的支票，於是出面與對方的銀行理論，發現理虧後對方銀行將3萬多元歸還給陳先生。

雖這次未蒙受損失，但陳先生抱怨已不是第一次面臨這樣的狀況，他以前就有幾次信件被盜的經歷；按照市警建議，開始到郵政局寄信，但現在回想，覺得在大街郵箱裡投的信件反而更安全，相對沒有發生支票被竄改，也不禁懷疑是否郵局有「內鬼」，盜竊重要信件。

他也發現另一個現象，每次信件被盜，他若先到當地警局報案，之後再向郵局的相關執法部門投訴時，對方就不會再受理；相反先到郵政局報案，就成警方不受理，指兩者間沒有合作關係，「我兩邊跑來跑去，最後都沒有結果，還浪費時間，希望政府單位能聯合執法。」

支票 郵政 布碌崙

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