紐約客談／市府文件中文翻譯不佳 問題在招標

針對市政府為官方文件提供的中文翻譯質量不佳、造成華人 無法獲得應有幫助的問題，多個亞裔 社團曾於本月初在市政廳外抗議。包括黃敏儀在內的多名亞裔市議員也推動立法。21日，市議會通過由五項法案組成的法案包，期盼進一步改善移民能享受的多語言公共服務。

立意雖好，在執行層面上卻可能困難重重，其中既有專業人才不足的根本問題，也有行政流程的結構性問題。最值得公眾關注的，是為什麼市府投入數千萬元用於官方文件翻譯，找來的翻譯公司卻交出不知所云的機器翻譯結果。

對此，參考業界人士意見，要接這種政府訂單需要通過招標程序，而現有的投標資格要求過於嚴苛且脫離現實。滿足入門條件的機構必須「同時擁有掌握2017年語言便利法所要求的十種語言專業人才，並且所有翻譯人員都要具備十年以上的工作經驗」。事實上，僅這一個條件，就足以排除掉幾乎所有能夠提供較好的中文翻譯服務的華人公司。

任何語言的翻譯都離不開人工這一關。無論翻譯公司宣稱的人工智能 翻譯技術有多麼高超，也必須由專業人士修改和審核，才能得到目標語言使用者能夠順利理解的結果。我們無法知道那些拿到政府合約的大翻譯公司到底有多少中文翻譯人才，這是商業機密。但不管怎樣，他們最終拿出的產品是不合格的。

這個結構性的矛盾值得注意。如不改革這樣的招標流程，現有的立法也只能停留在表達一種「良好願望」的層面。能夠勝任此事的人才配置嚴重錯位，法規再好也只能是無米之炊。

（紐約客談，每周二至周六見報）