皇后區恐再暴雨淹水 議員籲領充氣水壩

充氣水壩。(網路圖片)

冬季風暴來襲，市府發布強風、暴雨 警告，市議會第23選區市議員李琳達(Linda Lee)辦公室22日表示，選區內有500戶住家在洪水 區，呼籲選區的居民免費領取充氣水壩(rain barrier)。

市緊急事務處理辦公室指，紐約市23日將有強風暴雨、洪水與低溫等，皇后區 南部將漲潮，牙買加灣將出現大範圍的沿海洪水，地面水位高達三呎。

亞裔居民數全市第二高的市議員李琳達辦公室指，為防止颶風艾妲(Ida)的悲劇，選區內開展調研，顯示約有500戶住家在洪水區，先前已開展兩輪贈送充氣水壩，幫助民眾防洪，但只有少數人索取。

李琳達辦公室表示，因城市規畫等歷史因素，皇后區淪為洪澇區，不少居民購買沙袋防洪，並指市府贈送的充氣水壩可防止積水進入屋內，且部件裝在橘色的袋子中，較輕便於攜帶，民眾可按指示自行組裝。

市環保局自今年洪水季期間，已根據繪製的洪澇地圖致信當地居民，歡迎索取充氣水壩，但因這份地圖未包括部分洪澇災區，部分居民恐未收到消息，當局指目前有約2萬5000個充氣水壩，將根據居民具體情況分發。

申請者請攜帶第23選區的住址證明，每家限領一個，可致電李琳達辦公室(718)468-0137諮詢詳情，李琳達辦公室地址為橡園(Oakland Gardens)貝爾大道(Bell Blvd.)7303號，工作時間為周一到周五上午9時到下午5時，節日期間時間恐有變動。