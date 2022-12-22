紐約州首家合法零售大麻店 12／29東村開張

紐約州核發大麻合法化以來首批36張銷售執照，首家將於29日開幕。圖為各類大麻商品。(美聯社)

紐約州大麻 管控委員會(Cannabis Control Board)21日舉行會議及公聽，批准多家種植商和加工商的有條件許可證；並與州長霍楚(Kathy Hochul)共同宣布全州首家合法零售大麻店，將於29日在曼哈頓東村開幕。

委員會主席懷特(Tremaine Wright)主持，全票通過三家種植商和六家加工商的有條件申請；目前獲批的種植商總數已有280家，加工商總數也達到38家。

大麻管控委員會公聽會議，首家大麻藥房29日東村迎客。(公聽截圖)

大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)執行主任亞力山大(Chris Alexander)表示，月前公布全州首批36張零售執照，有13家位於紐約市 ，七家於長島 ，合計占總數的超過一半；同時，有19名業者是少數族裔，有20人來自全美收入中位數最低的地區。

當局也宣布，總部位於紐約市的非營利組織Housing Works，將於29日在百老匯大道750號開設Housing Works大麻公司(Housing Works Cannabis Co.)，將成為首家合法的成人用大麻店。4400平方呎的空間將於每日上午11時至晚7時開放。

Housing Works倡導並為沒有住房的人以及愛滋病毒帶原者和愛滋病患者提供服務，目前在紐約市經營十幾家舊貨店和一家書店，也是11月獲批的八家非營利組織之一。根據規定，獲得執照的非營利組織，必須為那些被判犯有大麻罪的人創造就業機會。

Housing Works首席執行官查爾斯·金(Charles King)表示，組織的核心理念是為紐約人提供住房、醫療保健和職業項目；開設這家店，不僅能讓團隊有資源來推進組織的整體使命，還能以LGBTQ+、BIPOC和女性主導的大麻品牌為特色，並提升產品的影響力。