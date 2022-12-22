公聽會維權…鄭永佳：我是布碌崙人

鄭永佳被指不符合當選者住址要求，19日出席州眾議會州府奧伯尼舉辦公聽會，當天回應相關質疑。(記者牟蘭／攝影)

共和黨籍布碌崙 (布魯克林)第49選區州眾議員 當選人鄭永佳(Lester Chang)，被民主黨指不符合參選地址規定。19日他出席州眾議會於州府奧伯尼(Albany)舉辦的公聽會，首次詳細回應質疑，宣誓至少一年前就搬回布碌崙住處照顧母親。

鄭永佳被指不符合當選者住址要求，19日出席州眾議會州府奧伯尼舉辦公聽會，百餘華人參加。(記者牟蘭／攝影)

公聽會由州眾議會司法委員會(Judiciary Committee)主辦 ，19名州眾議員出席，針對鄭永佳過去一年內，是否將布碌崙中木(Midwood)房子作為主要住所提問。逾三小時的過程，委員會顧問、選舉法律師施萊因(Stanley Schlein)列舉鄭永佳部隊徵召、汽車監理廳(DMV)與去年11月投票紀錄，以及近一年市選舉局的選務人員薪水單，均顯示其住處在曼哈頓 華埠，今年2月才改至布碌崙，違反11月7日投票日前在該地住滿一年規定；而曼哈頓住所是租金穩定房，只有作為主要住所，才有資格申請。

代表律師莫虎強調，選舉結果已由州、市選舉機構認證，並反問委員會成員，為何在鄭永佳勝選後，才質疑住址，批評議會此舉罔顧當地民意，恐重蹈百年前，五位勝選州議員被罷免的覆轍。

鄭永佳被指不符合住址要求，19日出席州眾議會公聽會，回應相關質疑。(記者牟蘭／攝影)

鄭永佳的姊姊與多名鄰居，以證詞指他過去一年住在中木，照顧生病的母親，要求議會允許他明年1月上任，否則如同推翻合法的選舉結果。他也提出與母親共同帳戶登記在中木的住址，解釋之前只是登記在曼哈頓投票，但住在布碌崙，並重複說：「我是布碌崙人」，發誓自去年11月2日到今年11月8日，直到現在，都是布碌崙合法居民。

施萊因也指，鄭永佳於距離其曼哈頓住所不遠的銀行兌換支票，問他為何不在更換主要住址十天內，在汽車監理廳更改地址。他回答只是圖方便。鄭永佳的另一位律師錢波利(John Ciampoli)則表示，紐約選民可有一處住所供選舉用，並有不同郵寄地址。

鄭永佳19日出席公聽會，百餘華人聲援。(記者牟蘭／攝影)