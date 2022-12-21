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流感飆5年新高 紐約加開50檢測站

記者張心／紐約報導
亞當斯(中)20日再度戴上口罩，發布節假日健康指南及最新數據。(市長辦公室提供)
亞當斯(中)20日再度戴上口罩，發布節假日健康指南及最新數據。(市長辦公室提供)

新冠肺炎、流感和呼吸道合胞病毒(RSV)三種呼吸道傳染病正在紐約市肆虐，市府20日宣布流感病例已飆升至五年來最高，提醒民眾接種疫苗、重新佩戴口罩的同時，也可到新開設的50個流感和RSV測試點檢測，並呼籲六個月至四歲兒童至全市11家醫院接種最新輝瑞新冠疫苗。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)聯合市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)20日發布節假日健康指南並公布最新數據，指出流感病例已經高於過去四年的流感高峰期，創下新的紀錄；同時，新冠確診數、RSV患者數量也在過去一個月中快速增加。

為此，紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)新開放50個「檢測到治療」(Test to Treat)站點，民眾可前往進行流感、RSV檢測；符合條件的患者，可立即獲得治療流行感冒的處方藥特敏福(Tamiflu)。檢測地點可參考：https://expresscare.nyc/；或撥打電話：(631)EXP-CARE，(631)397-2273。

從本周起，全市11家公立醫院也向六個月至四歲的兒童，提供最新版的輝瑞新冠疫苗。預約可參考官網：www.nychealthandhospitals.org/locations/?distance=2&facility_type=169；或撥打電話：(877)NYC-4NYC，(877) 692-4692。

新冠檢測呈陽性的患者，也可在全市75個流動測試站點，立刻獲得輝瑞新冠口服藥物Paxlovid；全市250個站點也可免費領取居家檢測試劑，每人限領取一份。口服藥和檢測試劑領取地點，均可參考：NYC.gov/COVIDTest。

亞當斯和瓦桑提醒市民，在室內公共場所、室外人流密集區盡可能戴口罩，且以高質量的KN9、KF94、N95為首選，並定期進行檢測，接種最新疫苗。

新冠肺炎、流感和呼吸道融合病毒(RSV)三種呼吸道傳染病正在紐約市肆虐。（市長辦...
新冠肺炎、流感和呼吸道融合病毒(RSV)三種呼吸道傳染病正在紐約市肆虐。（市長辦公室提供）
市府20日宣布流感病例已飆升至五年來最高。（市長辦公室提供）
市府20日宣布流感病例已飆升至五年來最高。（市長辦公室提供）

檢測 流感 疫苗

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