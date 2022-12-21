有症狀但快篩陰 醫師：待在家

今年冬季，紐約市有新冠、流感和RSV等三重呼吸系統疾病，醫生建議只要身體不舒服，就應好好待在家休養。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市 受到新冠疫情、流感 和呼吸道合胞病毒(RSV)等三重呼吸系統疾病的襲擊，由於三種傳染病症狀相似，有不少民眾雖出現症狀，但新冠快篩檢驗呈陰性，不確定是否為感染新冠或其他傳染病；對此醫生表示，雖快篩呈陰性但不代表病患身上就未帶有新冠病毒，建議只要身體不舒服，就應待在家休養。

民眾出現喉嚨痛、流鼻涕和咳嗽，擔心感染新冠，但自行快篩卻呈陰性，約翰霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院病毒學家兼教授，佩寇斯(Andrew Pekosz)表示，若民眾出現相關症狀卻為新冠陰性，極大可能是感染其他病毒。

三重呼吸系統疾病的影響下，紐約市住院及看診人數激增，專家表示，三種傳染病已出現雙重感染，甚至三重感染的病例，由於感染民眾增加，藥房的感冒、咳嗽藥也開始缺貨，某些藥房並採取限購。

不過即便新冠快篩陰性，佩寇斯提醒仍應留意，「如果身體不舒服，那麼新冠、流感或RSV的檢測 結果如何，就結果論來說改變不大，「因為已經出現症狀，就是生病了」。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，新冠檢測陰性不代表未被感染，即便快篩試劑未檢測到病毒，但仍可能存在人體內，只是病毒量還未多到呈陽性；流行病專家建議，如果擔心，可以等待24至48小時候再進行檢測，如果確實感染新冠，此時的病毒量可能讓快篩試劑呈陽性結果。