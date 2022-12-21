紐約市百大惡房東 4華裔上榜

2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)20日公布全市年度最差100名房東 名單，四名華裔 上榜，最多為有830項違規的黃喬治(George Huang，以下姓名均為音譯)等；另外服務全市40萬低收入政府樓住戶的市房屋局(NYCHA)，也被威廉姆斯評為「整體」最差房東，今年共有67萬3990項未完成的維修等事項，該數字在去年僅為7萬3510項。

根據榜單，全市最差的房東為Johnathan Santana，他在曼哈頓和皇后區共有15棟建築，平均有2980項公開違規紀錄；Brian Ritter第二，八棟建築平均1816項違規；David Tennenbaum、Sima Abdavies和Jacob Bistricer則分居第三、四、五名，平均1647、1444和1404項違規紀錄。

上榜的四名華裔房東，除了持有九棟建築，平均830項違規的黃喬治位居第19名；第52名的黃東尼(Tony Huang)持有四棟建築，平均違規571項；第75名的陳彼得(Peter Tran)有七棟建築，違規487項；第94名的顧伊曼紐爾(Emmanuel Ku)，擁有五棟建築，違規435項。

威廉姆斯提到，全市房租普遍上漲，但房東的違規數字紀錄也持續上升，「不可接受」；今年在全市的房屋違規事項相較去年，增加30%；其中上榜的惡房東前十名，違規數字更是明顯上升，約較2021年增加44%，而名列第一的Johnathan Santana，違規增加106%。

除掉這些有上百、上千條公開違規紀錄的惡房東，威廉姆斯表示，「毫無疑問，市府才是全市最惡房東，且情況也比去年更糟」，根據他公布的數據，今年未完成的維修等事項比去年增加60萬項，對此市房屋局暫無回應。