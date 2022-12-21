俄駭客長期操控JFK機場計程車排班系統 破案

甘迺迪國際機場的計程車調度系統，長期遭駭客操控牟利。(路透)

兩名皇后區 居民因合夥俄羅斯駭客 操縱甘迺迪國際機場 的計程車調度系統，20日遭紐約南區聯邦檢方起訴，控共謀入侵電腦罪，最高可判十年監禁。

根據起訴書，2019年9月至2021年9月，皇后區居民阿巴耶夫(Abayev)和萊曼(Leyman)連同位於俄羅斯的駭客，發起一項入侵甘迺迪國際機場計程車系統的「駭客計畫」，通過賄賂機場工作人員，將惡意軟件安裝進機場計程車電腦調度系統，並通過WIFI網路非法操控。

甘迺迪國際機場的計程車系統是負責調度司機的電腦終端，計程車司機通過到達機場的先後次序，由系統終端安排接客的順序。因為晚來的司機們通常要等很長時間，阿巴耶夫和萊曼看中其中「商機」，以「駭客計畫」隨意改變系統內的司機排序，使向他們交付額外費用的司機們，優先排在前面。

司機們通過口耳相傳，得知只需向二人付十元，便可「插隊」接客；而介紹新司機入夥的老司機，還能免去十元的費用。日漸龐大的客戶群，使阿巴耶夫等人專門建立「駭客計畫」大型聊天群組，每當駭客系統當日上線，便有成員在群聊中通知「商店開放」，眾人便可付款下單。此外，阿巴耶夫還會在群中指導司機們規避執法部門的檢查。

檢方表示，「駭客計畫」每日吸引高達1000次的違法插隊。阿巴耶夫還用俄語向位於俄羅斯的駭客合夥人發信息表示，「五角大廈都被駭了，為什麼我們不能駭掉計程車行業？」

現年48歲的阿巴耶夫和48歲的萊曼，20日在皇后區被捕，當日遭紐約南區聯邦檢方起訴。