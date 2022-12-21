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俄駭客長期操控JFK機場計程車排班系統 破案

記者張心／紐約報導
甘迺迪國際機場的計程車調度系統，長期遭駭客操控牟利。(路透)
甘迺迪國際機場的計程車調度系統，長期遭駭客操控牟利。(路透)

兩名皇后區居民因合夥俄羅斯駭客操縱甘迺迪國際機場的計程車調度系統，20日遭紐約南區聯邦檢方起訴，控共謀入侵電腦罪，最高可判十年監禁。

根據起訴書，2019年9月至2021年9月，皇后區居民阿巴耶夫(Abayev)和萊曼(Leyman)連同位於俄羅斯的駭客，發起一項入侵甘迺迪國際機場計程車系統的「駭客計畫」，通過賄賂機場工作人員，將惡意軟件安裝進機場計程車電腦調度系統，並通過WIFI網路非法操控。

甘迺迪國際機場的計程車系統是負責調度司機的電腦終端，計程車司機通過到達機場的先後次序，由系統終端安排接客的順序。因為晚來的司機們通常要等很長時間，阿巴耶夫和萊曼看中其中「商機」，以「駭客計畫」隨意改變系統內的司機排序，使向他們交付額外費用的司機們，優先排在前面。

司機們通過口耳相傳，得知只需向二人付十元，便可「插隊」接客；而介紹新司機入夥的老司機，還能免去十元的費用。日漸龐大的客戶群，使阿巴耶夫等人專門建立「駭客計畫」大型聊天群組，每當駭客系統當日上線，便有成員在群聊中通知「商店開放」，眾人便可付款下單。此外，阿巴耶夫還會在群中指導司機們規避執法部門的檢查。

檢方表示，「駭客計畫」每日吸引高達1000次的違法插隊。阿巴耶夫還用俄語向位於俄羅斯的駭客合夥人發信息表示，「五角大廈都被駭了，為什麼我們不能駭掉計程車行業？」

現年48歲的阿巴耶夫和48歲的萊曼，20日在皇后區被捕，當日遭紐約南區聯邦檢方起訴。

駭客 機場 皇后區

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