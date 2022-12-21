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司法多元 韓裔金約瑟任布碌崙地檢刑案主管

記者顏潔恩／紐約報導
金約瑟出任布碌崙檢察官的刑事法院部門局長。(檢察官辦公室提供)
金約瑟出任布碌崙檢察官的刑事法院部門局長。(檢察官辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)日前宣布，委派亞裔金約瑟(Joseb "Joe" Gim)擔任刑事法院部門的局長(Chief of Criminal Court Bureau)，將掌管辦公室內大量的刑事案件。

該部門及其管理的輕罪案件是重要業務，對公眾安全有直接影響，且對受害人及被告都有重要意義；刑事法院也是大多新檢察官開啟職業生涯的地方，是重要的培訓場所及發展階段。

韓裔金約瑟畢業於喬治華盛頓大學、紐約復敦大學法學院(Fordham University School of Law)，父母在他幼年於巴爾的摩經營商店，父親曾遭歹徒開槍射傷；住院期間，仇家再雇人企圖縱火燒店，所幸警方及時制止，這段早年經歷給他帶來很深的啟發，鼓舞他追求正義、為受害者討回公道。

金約瑟的職業生涯始於史泰登島的Richmond郡擔任助理檢察官，期間起訴不少謀殺、幫派鬥爭、暴力攻擊案件；他也曾任推行逮捕警報系統，並帶領辦公室過渡採用新的管理系統，開發首項手機取證的技術。

2017年，他加入長島納蘇郡(Nassau County)地區檢察官辦公室，成為反貪局一員，表現傑出，先後被任為縣法院審判局副局長、仇恨犯罪單位局長，協助監督重罪案件的起訴。

根據資料，金約瑟一直活躍於法律專業組織，推動多元化、公平和包容性的司法體系，他協助成立紐約亞裔律師協會(簡稱AABANY)檢察官委員會，如今也是該會的聯合主席；作為「反對仇恨亞裔犯罪工作組」(Anti-Asian Violence Task Force)的成員之一，他的部分職責是起草立法方案，提高仇恨犯罪法的有效性。

檢察官 亞裔 仇恨犯罪

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