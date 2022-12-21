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宣誓就職法官 李凱倫寫歷史

記者鄭怡嫣／紐約報導
林凱倫宣誓就職，成為皇后區民事法官。(記者鄭怡嫣／攝影)
林凱倫宣誓就職，成為皇后區民事法官。(記者鄭怡嫣／攝影)

在民代、法官、親友及上百社區民眾的見證下，林凱倫(Karen Lin)20日在皇后區宣誓就職，成為該區首位民選亞裔民事女法官。在今年11月的大選中，她以逾24萬最高票勝出。

20日在位於牙買加的皇后區民事法院，曾有17年法院工作經驗的林凱倫，宣誓成為皇后區民事法官，並披上紐約亞裔律師協會(AABANY)為她準備的法官長袍，她感謝一路以來支持她的競選團隊、志工、親友及皇后區居民，也特別感謝曾引導她、啟發她的三位女性前輩法官，曾教導她如何聆聽法庭中每個人的聲音。

皇后區長理查茲(Donovan Richards)，稱林凱倫為繼孟昭文、劉醇逸後又一位打破天花板的先鋒領路人(trailblazer)，表示在政治、司法法等領域，有多元性代表為群眾發聲非常重要。國會眾議員孟昭文則稱就職典禮為「歷史性的一刻」，表示林凱倫並非典型的政客，卻有著持續服務社區的熱忱、專業以及經驗，可以確保公平的審判，「也許有一天，最高法院也有席位空出，我們(亞太裔)可以繼續為此努力」。

州參議員劉醇逸、皇后郡民主黨領袖及國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)、法官代表等也在就職儀式致詞。州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)、州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、候任州眾議員瑞嘉(Steven Raga)、市議員李琳達(Linda Lee)、紐約州上訴法庭首位華裔法官萬泰妮(Lillian Wan)、紐約州高等法院華裔法官翁家駒(Jeffrey K. Oing)、紐約華裔美國退伍軍人主席及前紐約州上訴法庭首席法官伍元天(Randall Eng)、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉、州勞工廳戰略業務發展副局長孫雯等出席典禮致意。

林凱倫宣誓就職，成為皇后區民事法官。(記者鄭怡嫣／攝影)
林凱倫宣誓就職，成為皇后區民事法官。(記者鄭怡嫣／攝影)
林凱倫宣誓就職，現場座無虛席。(記者鄭怡嫣／攝影)
林凱倫宣誓就職，現場座無虛席。(記者鄭怡嫣／攝影)
*紐約亞裔律師協會為林凱倫披上法官長袍。(記者鄭怡嫣／攝影)
*紐約亞裔律師協會為林凱倫披上法官長袍。(記者鄭怡嫣／攝影)
林凱倫(前排左二)與家人及劉醇逸(後排左一)、孟昭文(前排右一)。(記者鄭怡嫣...
林凱倫(前排左二)與家人及劉醇逸(後排左一)、孟昭文(前排右一)。(記者鄭怡嫣／攝影)
*就職典禮表演。(記者鄭怡嫣／攝影)
*就職典禮表演。(記者鄭怡嫣／攝影)
*林凱倫宣誓就職，現場座無虛席。(記者鄭怡嫣／攝影)
*林凱倫宣誓就職，現場座無虛席。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區 眾議員 亞裔

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