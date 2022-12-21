公校食堂優化 市府挹注5000萬

「食堂體驗改進計畫」希望將用餐區變為學生社交場所。(取自班克斯推特)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)聯合市教育總監班克斯(David Banks)20日宣布，將投資5000萬於明年推出「食堂體驗改進計畫」(Cafeteria Enhancement Experience)，翻新80所公校 的用餐空間，提供快速而現代化的點餐服務，並擴大伊斯蘭教膳食(Halal food)的選項。

亞當斯表示，「食堂體驗改進計畫」是在2023財年資金增加的情況下，制定出的全新公校飲食改善措施。該計畫主要圍繞四個核心點展開，首先是豐富學生的用餐選擇，提供更多類型水果、蔬菜、零食、沙拉等現切鮮食；第二借助科技力量，加速學生點餐服務，使學生不必排隊等候，節省更多時間用於學習和娛樂；第三，重新設計食堂升級為現代化裝潢，提供溫暖優美就餐環境；最後，提供全新的家具，尤其是配備舒適的座椅給學生用餐。

首批進入「食堂體驗改進計畫」的80所公校，包括初中、高中，由市教育局 考察入學率、參與度、疫情影響、現有食堂水平等因素選出。亞當斯強調，將擴大伊斯蘭教餐飲供應，增加公校飲食多元化；有興趣的社區和公校，可單獨向市教育局申請，增添校內食堂伊斯蘭教餐飲服務。

「經歷了疫情之後，我們意識到，學生們能夠在舒適的環境中，通過健康的、符合文化習俗的膳食進行社交和互動是多麼重要。」亞當斯表示，撥款5000萬推出「食堂體驗改進計畫」只是起點，未來將確保更多文化種族背景的公校生們，能在學校享受食物提供者的照顧和幫助。班克斯表示，吃得好才能學習好，「食堂體驗改進計畫」希望將吃飯空間變成聚會社交場所，為學生打造新型的寓教於樂空間。