長島國會議員當選人 履歷涉造假

桑托斯。(取自其競選網站)

代表皇后區東北部及長島的國會第三選區共和黨 當選人桑托斯(George Santos)，在11月大選中以8%得票差距獲選。然而，根據紐約時報調查，從大學、就職公司到創建的愛心團體，桑托斯大部分履歷都涉嫌造假，申報的住址也存疑。他的律師回應，紐時的報導是「誹謗性的指控」、也是「散彈槍式的攻擊」。對於此事件，共和黨人暫未發聲，部分民主黨 人則呼籲進一步調查，國會議員孟昭文表示，競選期間，已對桑托斯提出質疑，如今選民需要一個答案。

報導指，桑托斯自稱畢業紐約市大勃魯克學院(Baruch College)，學校當年畢業名單中，卻無一人與他姓名及出生日期吻合。他稱曾任職花旗集團及高盛集團，兩家公司均表示查無此人，他的動物營救團體「聯合之友聯合會」(Friends of Pets United)，在國稅局也找不到免稅紀錄。他的公司Devolder，被其稱為掌管著8000萬元資金的家族企業，卻沒有公開的網站及客戶。

桑托斯為來自巴西的移民，紐時報導還指出，當他在巴西時，還曾被控罪支票欺詐。2008年，19歲的桑托斯盜用母親攜帶的他人支票薄，購買鞋子等物品，並在兩年後認罪。在2015年11月，他曾因未付2250元房租，遭皇后區一名房東提訴，要求驅逐。2017年5月，另一名房東提告他拖欠五個月房租。此外，記者還曾前往他登記投票的住址，開門的女士表示與他不熟。

大部分國會眾議員及紐約州共和黨人，目前對此事保持沈默。將在明年1月成為眾院民主黨領袖的傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，則表示桑托斯「極不符合資格」、「顯然不適合任職」。國會眾議院 孟昭文則表示，競選期間，民主黨國會競選委員會(DCCC)及競選對手齊默爾曼(Robert Zimmerman)，已對桑托斯提出異議，但幾乎無人理會。如今，選民需要一個答案。

報導指，共和黨僅以微弱優勢拿下眾議院，幾乎無理由罷黜桑托斯，如果他辭職，共和黨也無法保證特殊選舉中能再拿下該席位。眾議院可通過多種途徑進行道德調查，然而過程須兩黨協作，也十分冗長，幾乎很難影響他在明年1月上任。