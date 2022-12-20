我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

跨布朗士快速公路 州市府擬整治提升安全 恢復被割裂社區間聯繫

記者胡聲橋／紐約報導
跨布朗士快速公路對社區的威脅，將全面被檢討。(維基百科)
跨布朗士快速公路對社區的威脅，將全面被檢討。(維基百科)

布朗士快速公路(Cross-Bronx Expressway)是一條東西橫貫布朗士區，並連接皇后區和新澤西州的交通要道。這條快速公路同時也以車禍多、交通壅堵和對周邊地區汙染嚴重而惡名昭彰，並是紐約州塞車第二嚴重的高速公路。市長亞當斯(Eric Adams)19日宣布，將利用200萬聯邦撥款，對該公路進行整體研究，探討如何提升安全、緩解交通堵塞，降低對周邊居民區的汙染，並恢復被公路割裂的社區之間的聯繫。

紐約市州計畫整治I-95跨布朗士快速公路。(市長辦公室提供)
紐約市州計畫整治I-95跨布朗士快速公路。(市長辦公室提供)

該公路主要建於1950和60年代，穿過大多數居民為非洲裔和西語裔的工薪階級社區。亞當斯指，既破壞了當地的社區和經濟，又帶來嚴重的噪音和空氣汙染。

據研究，公路在建設時曾影響約4萬居民的家園。由於平均每小時有300輛柴油卡車在這條公路上行駛，每天數萬輛汽車通過，公路附近的22萬居民經常暴露在噪音、空氣汙染、熱氣之中。公路附近社區的居民呼吸道疾病和其他慢性疾病高發，糖尿病和高血壓的發病率是紐約市平均水平的兩倍和1.5倍。因為哮喘，每年有100人次看急診。

該公路的事故率和死亡率在全美州際公路中也幾乎是最高的。2014至2018年間，與該快速公路相鄰的街道每年平均發生159起車禍受傷事件。

市衛生局統計，公路所經區域，18歲以下居民因PM2.5引發氣喘病進急診室的比率明...
市衛生局統計，公路所經區域，18歲以下居民因PM2.5引發氣喘病進急診室的比率明顯偏高。(市府提供)

市府、州府目前規畫。預計在兩年內，與社區團體和利益相關者密切合作，就社區需求達成共識，第一輪社區會議計畫於明年2月開始，為跨布朗士走廊創建一個整體的願景，並根據社區的意見制定項目，在2024年前提出一個多年計畫，包括近期和長期的項目建議，以改善跨布朗士走廊周圍的社區條件。

「跨布朗士快速公路是一道刻在布朗士區中心的傷疤，把繁華的街道變成鬼城」，亞當斯說，這項歷史性的研究將使人們能夠重新構思和設想該公路和周圍的社區。

州長霍楚表示，重新連接被公路所分割的社區，是優先事項。她支持社區參與計畫和聽證會，幫助重新設想跨布朗士快速公路的未來，以糾正70多年前修建該高速公路時犯下的錯誤。

布朗士 亞當斯 車禍

上一則

地鐵班次擬調整 多條線路搭乘偏低時段減班

延伸閱讀

無證客露宿街頭 被親友拒、沒錢開庭…想從紐約走到印州

無證客露宿街頭 被親友拒、沒錢開庭…想從紐約走到印州
庇護客每周恐湧進逾千人 紐約市長亞當斯籲聯邦援助

庇護客每周恐湧進逾千人 紐約市長亞當斯籲聯邦援助
法拉盛犯罪增 黃敏儀籲亞當斯增派警力

法拉盛犯罪增 黃敏儀籲亞當斯增派警力
世界晚報／性感陪睡女喊話香港大哥 簡體字發文引熱議

世界晚報／性感陪睡女喊話香港大哥 簡體字發文引熱議
3種傳染病使紐約市重回高風險 市府急令市民戴回口罩

3種傳染病使紐約市重回高風險 市府急令市民戴回口罩

熱門新聞

好市多雞蛋貨價空空如也。(記者張晨╱攝影)

蛋荒…一盒難求 早餐成本翻倍

2022-12-17 11:05
包括紐約州在內的三州地區，從今(15)日起至17日(周六)將出現冬季風暴天氣。(本報檔案照)

冬季氣候警告…強風暴雨大雪襲紐約 這些地區少出門

2022-12-15 15:36
強風暴來襲，紐約市預計本周迎雨雪天。(本報檔案照)

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

2022-12-13 15:44
檢方提供多項證據直指潘勤軒涉殺蔣凱文。(警方提供)

MIT博士涉槍殺耶魯華生 5人指證…休旅車發現血跡、皮屑

2022-12-14 11:00
一名報住在貝賽185街交50大道的亞裔男屋主，16日凌晨回家時，被五名歹徒跟蹤，隨後家中的名牌包等財物被搶。(記者牟蘭／攝影)

紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫

2022-12-16 21:04
三名男子日前刺傷一名華男，欲搶走數萬元現金，恐涉及模式劫案。(市警提供)

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

2022-12-14 07:02

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅

買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅