跨布朗士快速公路 州市府擬整治提升安全 恢復被割裂社區間聯繫

跨布朗士快速公路對社區的威脅，將全面被檢討。(維基百科)

跨布朗士 快速公路(Cross-Bronx Expressway)是一條東西橫貫布朗士區，並連接皇后區和新澤西州的交通要道。這條快速公路同時也以車禍 多、交通壅堵和對周邊地區汙染嚴重而惡名昭彰，並是紐約州塞車第二嚴重的高速公路。市長亞當斯 (Eric Adams)19日宣布，將利用200萬聯邦撥款，對該公路進行整體研究，探討如何提升安全、緩解交通堵塞，降低對周邊居民區的汙染，並恢復被公路割裂的社區之間的聯繫。

紐約市州計畫整治I-95跨布朗士快速公路。(市長辦公室提供)

該公路主要建於1950和60年代，穿過大多數居民為非洲裔和西語裔的工薪階級社區。亞當斯指，既破壞了當地的社區和經濟，又帶來嚴重的噪音和空氣汙染。

據研究，公路在建設時曾影響約4萬居民的家園。由於平均每小時有300輛柴油卡車在這條公路上行駛，每天數萬輛汽車通過，公路附近的22萬居民經常暴露在噪音、空氣汙染、熱氣之中。公路附近社區的居民呼吸道疾病和其他慢性疾病高發，糖尿病和高血壓的發病率是紐約市平均水平的兩倍和1.5倍。因為哮喘，每年有100人次看急診。

該公路的事故率和死亡率在全美州際公路中也幾乎是最高的。2014至2018年間，與該快速公路相鄰的街道每年平均發生159起車禍受傷事件。

市衛生局統計，公路所經區域，18歲以下居民因PM2.5引發氣喘病進急診室的比率明顯偏高。(市府提供)

市府、州府目前規畫。預計在兩年內，與社區團體和利益相關者密切合作，就社區需求達成共識，第一輪社區會議計畫於明年2月開始，為跨布朗士走廊創建一個整體的願景，並根據社區的意見制定項目，在2024年前提出一個多年計畫，包括近期和長期的項目建議，以改善跨布朗士走廊周圍的社區條件。

「跨布朗士快速公路是一道刻在布朗士區中心的傷疤，把繁華的街道變成鬼城」，亞當斯說，這項歷史性的研究將使人們能夠重新構思和設想該公路和周圍的社區。

州長霍楚表示，重新連接被公路所分割的社區，是優先事項。她支持社區參與計畫和聽證會，幫助重新設想跨布朗士快速公路的未來，以糾正70多年前修建該高速公路時犯下的錯誤。