紐約客談／遊民為何不願入住收容所？

紐約近日大幅降溫、下了初雪，夜間溫度皆低於華氏30度，日間也很少超過40度，街頭、公園遊民 似乎少了許多，可能朝地鐵站 移動。聖誕節 腳步近，加上市長近日宣布將強制將公共場所疑似精神病患者，尤其是有疑似跡象的遊民送醫檢查，引發爭議，更多人又開始關注這些街友。媒體近日問了多名遊民，為何寧睡街頭，不進收容所。他們的心聲，對於飽受遊民所苦的商家，或長期抵制社區收容所者，或許都能有所啟發。

說來奇妙，遊民被許多人視為治安的不定時炸彈，或喜歡順手牽羊，不堪其擾。但許多遊民最關心的，是收容所的安全及偷竊問題。有人說儲物櫃的鎖無故常被撬開，私人物品失竊。雖然入口有金屬探測器，依然有人能帶刀進來自衛或恐嚇他人。遊民雖然需要幫助，但不是在這樣危險的環境，精神壓力太大。

也有人說，收容所許多人患有精神病，有人只想喝酒、找人打架，也有人只想找毒品。此外，收容所的食物常都是兒童份量，讓人覺得沒被當成人看待，而且50到100個人住同一個空間，連監獄都不如，像是日復一日被羞辱，更別說許多遊民看到人多就焦慮。如果真希望他們的人生態度轉為積極，就不應該這樣對待他們。

根據這些敘述，不難理解，許多遊民想逃離收容所，或許在街頭、地鐵、公園裡更有尊嚴，也更自由、安全。也許是在偷竊成風的環境待久了，不覺得拿店裡商品不付錢是嚴重的事。至於有攻擊性，除了犯罪分子，某些也可能是長期焦慮不安的本能反應。

（紐約客談，每周二至周六見報）