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過路費逾期罰款削減案 霍楚否決

記者和釗宇／紐約報導
州議會提案限制過路費逾期罰款額度，但遭到州長霍楚否決。（州高速公路管理局提供）
州議會提案限制過路費逾期罰款額度，但遭到州長霍楚否決。（州高速公路管理局提供）

紐約州高速公路過路費如果逾期未交會被罰款，州議會此前提案限制罰款額度，減輕車主負擔；州長霍楚(Kathy Hochul)日前否決了這項法案，指此法若過關將助長逾期不繳費的惡劣行為。

這項名為「保護過路費付款人」法案(Toll Payer Protection Act)四年前就曾提出，當時因大紐約地區高速公路收費推動無現金化，不少車主因為未注意到郵寄帳單而逾期繳款。

這項法案擬對州高速公路郵寄收費系統做出多項修改，包括將逾期60天仍未付款者的罰款限制在25元或未付款的兩倍，而非目前的50元至100元；該法案還計畫設八周的豁免期，期內可以在無罰款的情況下補交逾期費用。

該法案2018年和2019年都曾在州議會通過，但兩次都遭前州長葛謨(Andrew Cuomo)否決；今年捲土重來，但遭霍楚否決，她表示此法將危及州高速公路基礎設施的財務狀況，而且客觀上保護的是逾期不繳費的人，而不是守法繳費的車主。

無黨派、非盈利機構公民預算委員會(Citizens Budget Commission)此前敦促霍楚否決該法案，表示這項法案若生效，將不利於州府說服車主按時繳費；「設置豁免期無論長短，都會造成不按時繳費的先例，導致車主認為逾期繳費的罰款可以迴避，因而增加拖欠率。」

不過，提出該法案的州眾議員艾比南帝(Tom Abinanti)表示，這項法案可以幫助還不熟悉高速公路收費系統的車主適應；他表示，霍楚已對他提出擔憂，他願意商討修改細節，但霍楚卻直接否決法案。

州議會提案限制過路費逾期罰款額度，遭州長霍楚否決。(美聯社)
州議會提案限制過路費逾期罰款額度，遭州長霍楚否決。(美聯社)

霍楚 眾議員 紐約州

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