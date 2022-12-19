庇護客每周恐湧進逾千人 亞當斯籲聯邦援助

圖為市長亞當斯（左二）之前關切庇護客及其子女安置。(市長辦公室提供)

聯邦政府禁止庇護 客在公共衛生緊急狀態下進入美國的規定即將失效，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)18日表示，這將導致紐約市不得不接待更多從南部越境的庇護客，他再次向聯邦政府尋求幫助，要求聯邦提供應對計畫，援助紐約市等受到衝擊的城市。

前總統川普在新冠疫情肆虐的2020年3月以美國公衛法第42條(Title 42)規定，允許移民執法機構將前來申請難民身分的無證移民以防疫為由當場遣返，共有240萬無證客因該規定被驅逐；然而，聯邦上訴法院近日裁定，該規定可在21日失效，此後將繼續允許申請庇護的外國人入境美國；預計拜登政府將讓該規定自動失效，國土安全部預期將會有更多無證移民獲釋來美。

紐約市今年以來已經飽受庇護客之苦，共有超過3萬1000名庇護客被南部各州送到紐約，導致市遊民所系統爆滿，市府不得不增開多個安置處所；亞當斯18日聲明指，「隨著第42條規定即將在幾天內失效，亟需聯邦政府和國會提出應對計畫，包括將庇護客分流至其他城市、允許庇護客工作，並對從一開始就承受庇護客浪潮的城市提供援助。」市獨立預算辦公室曾表示，紐約市未來每年需要支出至少5億9600萬元，為庇護客提供住所、教育、醫療和法律援助，而且支出隨時有可能大幅增長。

市獨立預算辦公室曾表示，紐約市未來每年需要支出至少5億9600萬元，為庇護客提供生活所需。(市長辦公室提供)

亞當斯表示，雖然情況還未確定，但預計從法規失效日起，將有更多從南部邊境開來的庇護客大巴到紐約市，每周將有超過1000名庇護客到來；他說，雖然市府已準備好為庇護客提供人道主義援助，他呼籲州府和聯邦政府承擔更多責任，「我們的援助請求一直被忽略，雖然華府的紐約州民代多次呼籲給紐約市增加資金，但過會中不少民主黨和共和黨議員仍然拒絕援助。」

為應對庇護客湧入，紐約市已經新增60個緊急遊民所以及四處轉為庇護客設立的安置所，亞當斯此前就向聯邦急難管理局(FEMA)申請10億元補助，但仍沒有回音；市長立法事務辦公室也致信市議會，警告稱將有更多庇護客湧入，市議會周一將為此舉行公聽。