華裔美國退伍軍人會獎學金 19學子獲獎

紐約華裔美國退伍軍人會頒發獎學金，圖為部分獲獎學生與主辦單位代表合影。(記者許君達／攝影)

紐約華裔 美國退伍軍人會18日於華埠 為19名優秀華裔學生頒發年度獎學金，獲獎者分別得到700至1000元不等的獎金。

獎學金面向退伍軍人會會員家庭成員頒發，絕大部分獲獎者是會員的子輩或孫輩，會員本人退伍後如有意進入大學，只要成績優秀，也有機會獲得獎學金。退伍軍人會幹事梅本立介紹，所有正就讀大學和高中畢業班的會員子弟都可申請，每人最多可以連續五年申請。

申請由一個九人評審團審核，結合成績、社會活動參與、特長等綜合考量。退伍軍人會幹事伍家明說，入選的學子，在校的GPA成績至少達到3.5分以上。

就讀約翰霍普金斯大學醫學 專業的Willie Chen是Maj. Stanley G. Y. Lee紀念獎學金得主，今年第二次獲獎。由於在學校準備期末考試，所以由父親陳朝達代為領獎，獎金1000元。陳朝達表示為自己的大兒子自豪，也希望正在讀高中的小兒子以大哥為榜樣。

伍家明說，他當年選擇從軍的原因之一是學習成績不太好，所以希望給年輕人創造更好的學習環境。他表示，獎金並不多，但象徵一種肯定，激勵獲獎學子再接再厲、保持成績。他的兒子Jeffrey Wu進入賓漢頓大學(Binghamton University)，獲得700元獎學金。