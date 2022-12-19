時報廣場跨年 躍動香港開場

美中友好協會18日為演出舉行預告活動。(記者和釗宇／攝影)

紐約市時報廣場 跨年夜活動，每年主辦方與美中友好協會合作，邀請一個中國城市參加演出、展現城市文化；今年的慶典繼續以中國文化表演開場，由美中友好協會攜手香港 帶來演出，美中友好協會18日為演出舉行預熱活動，香港獨特的城市風光登上時報廣場巨型LED屏幕，預告跨年倒數表演。

美中友好協會會長張錦平、常務副會長李麗、香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩等出席活動；本次宣傳片全天滾動播放，展示香港活力多元、朝氣勃發的面貌，並邀請紐約及美國觀眾重新探索這座城市精彩獨特的景致，同時亦為時報廣場跨年倒數活動的香港表演揭開序幕。

主辦方介紹，今年開場表演以「薈萃、活力、靈感──躍動香港」為主題；香港演藝團隊TS Crew、世界口琴冠軍何卓彥、二胡高手陳璧沁將演繹傳奇爵士鋼琴家及作曲家羅尚正嶄新改編的組曲，帶來賞心悅目的歌舞盛會。