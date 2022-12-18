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議員籲重開精神病院 為強制精障就醫計畫添床位

記者張心／紐約報導
八名市議員要求州府重開被關閉的精神病院，提供更多床位和醫療照護，支持紐約市的「強制精神病患就醫」計畫。(美聯社)
八名市議員要求州府重開被關閉的精神病院，提供更多床位和醫療照護，支持紐約市的「強制精神病患就醫」計畫。(美聯社)

紐約市議會「常識核心小組」(Common-Sense Caucus)內的八名市議員日前致信州長霍楚(Kathy Hochul)，呼籲重開紐約市和長島等地關閉的精神病院，提供更多床位及醫療照護，以支持市長亞當斯(Eric Adams)上月開始的「強制精神病患就醫」計畫。

「常識核心小組」在信中稱讚該計畫，為確保所有市民平安健康而邁出的「關鍵性步伐」，但由於醫院病床短缺，被強制就醫的精神病患難以獲得及時的醫療照護，建議重新開放關閉的精神病院，包括皇后區的克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)、史泰登島的貝里希頓醫院(Bayley Seton Hospital)和長島蘇福克郡(Suffolk County)的皮兒格林精神病州立醫院(Pilgrim Psychiatric State Hospital)。

負責起草倡議信函的共和黨籍市議員阿里奧拉(Joann Ariola)表示，遊蕩在曼哈頓街頭的精神病患者，遠多於精神治療機構現有的床位數量，「我們希望州府投入更多資金，將空蕩的精神病院升級成配套住房，確保在紐約市有需要者，都能夠獲得應有的照顧。」

州長辦公室發言人海思(Hazel Crampton-Hays)對此回應稱，霍楚一直在與市府合作，解決這個城市面臨的心理健康危機，不僅建立外展小組，動員警察、心理健康工作者和遊民服務專家團隊進入地鐵系統，也增加了精神病院的容量，「州長將繼續與民代、執法部門和醫療專家合作，加強安全支持資源」。

「常識核心小組」信奉所有政策應以優先提升市民生活質量、提供就業和養家的機會為基準，以此維持紐約市對各階級、各族裔、各背景人群的吸引力。

該組織由六名共和黨市議員和兩名溫和派民主黨市議員組成，包括選區涵蓋大學點等華裔聚集地的市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)，經常支持布碌崙(布魯克林)華人社區活動的市議員葉格(Kalman Yeger)、市議員韋娜芙(Inna Vernikov)、市議員卡爾(David Carr)，以及支持資優班項目的市議員博萊利(Joseph C. Borelli)，和市議員霍頓(Robert Holden)等。

紐約市 長島 共和黨

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