世報紅藍卡講座 逾百名長者參加

世界日報舉辦「紅藍卡計畫選項資訊講座」，吸引逾百名長者參加；左起為第一保健老人醫療保險營業專員李春燕、徐佳、黃玉霞、司徒麗鳴、黎冠中與黃伯爵。(記者牟蘭/攝影)

世界日報17日在位於皇后區法拉盛的紐約華僑文教服務中心舉辦「紅藍卡 計畫選項資訊講座」，邀請前社安局社區聯絡員黃玉霞講解紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)中，優先提供者組織(PPO)計畫與健康維護組織(HMO)計畫區別，吸引逾百名長者參加。

「紅藍卡計畫選項資訊講座」由第一保健贊助，世報業務部總經理黎冠中表示，本次活動針對紅藍卡需求變化，向長者介紹相關信息；他說，世報專注服務社區，計畫在明年1月7日(周六)、8日(周日)連續兩天，在法拉盛喜來登大酒店舉辦新春嘉年華活動，請民眾關注相關資訊的更新。

第一保健亞裔市場總監司徒麗鳴表示，近年不少醫保 公司增加紅藍卡優勢計畫的PPO計畫選項，她希望此次講座，讓民眾了解更多信息。

黃玉霞說，紅藍卡保險 分為住院、醫療、處方藥與優勢計畫四部分，其中優勢計畫是指政府每月給提供這項服務的醫保公司支付固定保費，以做為會員醫療費用，每個紅藍卡優勢計畫收取不同的自付費，並對相關服務有不同規定。

與傳統計畫相比，黃玉霞指，加入優勢計畫紅藍卡用戶要使用計畫網路和服務的醫生，部分計畫提供網路外非緊急保險，但費用較高，這項計畫包括處方藥、視力與牙科的保險計畫。

對於HMO計畫，黃玉霞說，通常情況下，持卡人只能從計畫網路內選醫生與其他醫療護理護理與服務，且需轉介才能看專科醫生，若接受計畫網路外的非緊急醫療護理，恐需支付全額費用。

黃玉霞說，PPO參與者可選擇網路內的醫生與醫療服務，也可選擇網路外的醫療服務，但通常費用高，急診與緊急護理在承保範圍內，不需選擇特別家庭醫生，也無須經轉介才能在專科看診。