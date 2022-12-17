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華埠嚴打假包 市警結隊巡邏

記者顏嘉瑩／紐約報導
市警直接站在勿街過去假包小販聚集處蹲點，嚴格巡邏。(記者顏嘉瑩／攝影)
市警直接站在勿街過去假包小販聚集處蹲點，嚴格巡邏。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約節日季街頭上販售假名牌包的小販猖獗，日前市警大力執法，除在曼哈頓華埠上逮捕17人，也在中城等知名觀光景點對業者開罰；近日在華埠的多個街頭，四處可看到結隊市警巡邏，甚至直接站在過去小販蹲點兜售處，嚴打假包，不過路上仍有部分假包商販以「遊牧」方式，四處尋找潛在買家，民眾認為，市警若要根除該歪風，就應該直接「斬草除根」。

雖近日天氣寒冷，但在華埠堅尼路(Canal St.)、勿街(Mott St.)和百老匯大道(Broadway)上都可以看到成隊的市警，在過去幾個假包商販經常出現的地方巡邏，嚴打決心明顯；除了走動巡邏外，像在勿街等處，甚至有警察直接站在小販蹲點兜售處，或埋伏在附近銀行角落，若有小販違法，則直接上前執法。

市警躲在堅尼路與百老匯大道交口的銀行中埋伏，若有小販違法販賣假包，將直接上前執法...
市警躲在堅尼路與百老匯大道交口的銀行中埋伏，若有小販違法販賣假包，將直接上前執法。(記者顏嘉瑩／攝影)

不過雖然在警察加強巡邏的幾處，的確少看到有假包小販出現，但在堅尼路上，仍約有十多個商販，站在路口及牆角，拿著商品型錄，對路過的人推銷；另外像太陽眼鏡、圍巾等體積較小的物品，則是直接拿在手上兜售，且小販不會一直站在同一個角落，而是在整條路上來回走動兜售。

社區人士表示，雖然警方針對假包嚴格執法，但與商販就有如「警察抓小偷」一樣，一旦警察巡邏的次數減少，商販又會再重新出現，占滿整個華埠街頭，實際成效並不大；該社區人士透露，若市警想要執法，不應該只針對兜售的小販，更應該對假貨源頭嚴格執法，將貨物全數沒收，才能夠真正見到成效。

假包商販在堅尼路上四處走動，見人就遞型錄詢問購買意願。(記者顏嘉瑩／攝影)
假包商販在堅尼路上四處走動，見人就遞型錄詢問購買意願。(記者顏嘉瑩／攝影)

不過雖然市警對打假貨的執法成效仍有待觀察，也有部分民眾認為，如今節日季偷盜、搶劫案增加，且對於華人社區，仍有不少民眾憂心仇恨犯罪繼續發生，再加上遊民造成的犯罪問題，即便市警的出現多半是為了打假包，對於其他的犯罪案也能起到遏止作用。

華埠居民李桂梅說，她多在早上上街買菜，過去路上會有不少遊民在街頭遊蕩，且一個婦女自己拖著買菜籃上街，也擔心會成為小偷行竊對象，如今有更多市警在街上，不論實際執法效力如何，她的確感到更安心，也希望未來能繼續看到執法人員在街上執法，還給居民更安全的社區。

假包商販在堅尼路上四處走動，見人就遞型錄詢問購買意願。(記者顏嘉瑩／攝影)
假包商販在堅尼路上四處走動，見人就遞型錄詢問購買意願。(記者顏嘉瑩／攝影)

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