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華埠牌樓蓋得成？還要市府點頭

記者張心／紐約報導
由州府撥款的2000萬振興資金中，500萬將用於翻修劉錦方場。(記者張心／攝影)
由州府撥款的2000萬振興資金中，500萬將用於翻修劉錦方場。(記者張心／攝影)

曼哈頓華埠社區爭取興建牌樓數十年，此次終獲紐約州府撥款250萬元，首選位置在東百老匯與亞倫街(Allen St.)上的「派克街林蔭路」(Pike Street Malls)；華埠的牌樓項目過去也曾多次獲撥款，但此次是否能如願建成，還要看市府態度，支持者認為此次「成功概率很大」，但根據州府內部人士透露，「社區還要繼續努力爭取」。

16日到華埠宣布入選2000萬振興華埠資金的11個社區項目，州務卿羅德里格斯(Robert Rodriguez)表示，250萬預算目前看來足夠；根據州府規畫，華埠牌樓地點首選在東百老匯交亞倫街，備選地點則在劉錦方場(Kimlau Square)。

對於市交通局和市公園局可能有的反對意見，他表示，目前州府已開始和市府進行溝通，協商解決可能有的問題；羅德里格斯也表示，在16日宣布後，華埠牌樓項目將進入合同階段，相關合作方也可以公開地行事，「州府的目標是愈快完成愈好，預計在三年內完成。」

支持興建牌樓的華埠商業改進區行政總監陳作舟表示，此次爭取牌樓的倡議書，一上網就吸引上百人簽署，「目前尚未聽到任何反對意見，成功的概率很大」；對於紐約華涉至今仍未有牌樓，陳作舟也說：「全美大城市的華埠都有的文化地標，為什麼只有紐約沒有？」

參與申請州府撥款計畫書籌備的美國福建會館主席陳昭銀表示，最初眾人推選了七個地點，分別做實地考察後，放棄了原本呼聲很高的堅尼路(Canal St.)，確定目前的東百老匯選址為最佳方案，「因為既靠近華埠社區中心，也不會對交通產生太大的影響」，但最終還是要獲得市府的支持才能成功。

不過也有州府內部人士透露，「目前華埠牌樓項目還需社區繼續努力爭取，不斷往前推進才能獲得最終成功。」

華埠興建牌樓地點首選在東百老匯交亞倫街。(記者張心／攝影)
華埠興建牌樓地點首選在東百老匯交亞倫街。(記者張心／攝影)

華埠 百老匯 紐約州

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