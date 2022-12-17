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無故攔截搜身遭訴 紐約市警賠40多萬和解

記者張晨／紐約報導
市警攔截搜身遭訴，達和解賠償被告數十萬。(記者張晨／攝影)
市警攔截搜身遭訴，達和解賠償被告數十萬。(記者張晨／攝影)

紐約市警日前就一起集體訴訟達成和解，該訴訟指控警員在沒有充分理由的情況下在街上攔截可疑人員，並對其進行違憲搜查；和解使紐約市向五名原告及律師賠償40多萬，並更新市警巡邏指南，重新培訓警員等一系列改革舉措。

這起訴訟始於2019年，當時四名便衣警察在街上攔下了貝爾(Terron Belle)，搜查他是否攜帶武器，當一無所獲時，市警便要求他出示身分證件並將其逮捕，聲稱以便進行進一步調查。

民權律師朱賓(Cyrus Joubin)表示，這起訴訟是為無辜的紐約人伸張正義，他們被毫無根據地在街上被攔截、被搜身，五名原告在法庭講述了他們的經歷，並要求市警承擔責任，我們不僅為揭露市警濫用行為而感到自豪，更為遏制這種行為採取了重要行動。

和解除了賠償被告45萬3000元外，也要求更新市警巡邏手冊、重新培訓警員，避免從個人認知和假設出發，隨意扣留無辜者，並根據內部數據，查看是否有針對被攔截者的通緝或法院逮捕令。

律師表示，市警在沒有充分理由的情況下對某人進行搜查，已違反了憲法第四修正案的權利；市法律部門(City Law Department)發言人表示，該協議「符合各方的最大利益」。

在該訴訟達成和解時，市警不承認對此負有責任，但同意進行改革；消息人士稱，目前各警局都被提醒不要無故攔截個人而進行搜查；和解協議也指出，警員將接受最新政策的再培訓，如果違反相關政策，將面臨內部紀律處分。

法律援助協會(the Legal Aid Society)警方問責律師格里菲斯(Molly Griffard)表示，多年來市警堅持違憲執法，把搜查都變成了「撒網捕魚」；這項和解協議標誌著市警官方政策的改變，並對侵犯紐約人權利的行為負責。

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