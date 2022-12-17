「公平住房架構」提案 增新建案平價屋占比
紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)近日提出「公平住房架構」(Fair Housing Framework)提案，及一系列土地利用政策改革建議，擬加速全市相關投資，提升新建案中可負擔住房的比率，並計畫對每個社區提出新建住房指標。
住房政策為紐約市的熱點議題，日前市長亞當斯(Eric Adams)、州長霍楚(Kathy Hochul)才分別提出要在未來十年新建50萬套和80萬套住房的計畫。
根據市議會數據，紐約市在2010年至2020年僅新增20萬套住房，但人口增加63萬；歐德思表示，紐約市已經陷入住房危機，三分之一的市民需要用自己一半的收入來支付房租，住房市場遠遠供不應求，「我們給市民的住房太少，那些真正需要可負擔住房的民眾負擔尤其重。」
由歐德思提出的住房計畫包括「土地規畫和利用工具庫」(Planning and Land Use Toolkit)，包括增加社區對話和提供高收入建築和維護崗位等；相比亞當斯此前提出的簡化「統一土地利用評估流程」(ULURP)，包括對部分建案取消環境評估、縮短牌照申請流程等政策，歐德思的提案更加注重社區參與，包括評估現有可選方案以及社區首要需求，同時還要在發放牌照前充分溝通各利益相關方訴求，這些舉措可能與亞當斯提出的簡化流程效果相反。
「公平住房架構」提案，根據每個社區的住房需求，提出具體的新增房屋數量指標，像是要求部分高收入社區分擔一些低收入社區的可負擔住房開發負擔；不過，她並未提供任何細節，「提案將要求擁有更多好就業崗位、學校和公共交通的社區，協助開發可負擔住房，但這並不是要挑出一些特定社區，只是要讓大家意識到，我們所有人都應該為解決住房危機出一份力。」
歐德思還表示，市議會應要求市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)設定更高的可負擔住房數量目標，並呼籲市府每年額外撥款15億元用於可負擔住房建設。
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