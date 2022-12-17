「公平住房架構」提案 增新建案平價屋占比

市議長歐德思推出「公平住房架構」提案及一系列土地利用政策改革建議，擬提升新建案中可負擔住房的比例，並計畫對每個社區提出新建住房指標。(市議會提供)

紐約市 議長歐德思(Adrienne Adams)近日提出「公平住房架構」(Fair Housing Framework)提案，及一系列土地利用政策改革建議，擬加速全市相關投資，提升新建案中可負擔住房的比率，並計畫對每個社區提出新建住房指標。

住房政策為紐約市的熱點議題，日前市長亞當斯 (Eric Adams)、州長霍楚(Kathy Hochul)才分別提出要在未來十年新建50萬套和80萬套住房的計畫。

根據市議會數據，紐約市在2010年至2020年僅新增20萬套住房，但人口增加63萬；歐德思表示，紐約市已經陷入住房危機，三分之一的市民需要用自己一半的收入來支付房租，住房市場遠遠供不應求，「我們給市民的住房太少，那些真正需要可負擔住房的民眾負擔尤其重。」

由歐德思提出的住房計畫包括「土地規畫和利用工具庫」(Planning and Land Use Toolkit)，包括增加社區對話和提供高收入建築和維護崗位等；相比亞當斯此前提出的簡化「統一土地利用評估流程」(ULURP)，包括對部分建案取消環境評估、縮短牌照申請流程等政策，歐德思的提案更加注重社區參與，包括評估現有可選方案以及社區首要需求，同時還要在發放牌照前充分溝通各利益相關方訴求，這些舉措可能與亞當斯提出的簡化流程效果相反。

「公平住房架構」提案，根據每個社區的住房需求，提出具體的新增房屋數量指標，像是要求部分高收入社區分擔一些低收入 社區的可負擔住房開發負擔；不過，她並未提供任何細節，「提案將要求擁有更多好就業崗位、學校和公共交通的社區，協助開發可負擔住房，但這並不是要挑出一些特定社區，只是要讓大家意識到，我們所有人都應該為解決住房危機出一份力。」

歐德思還表示，市議會應要求市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)設定更高的可負擔住房數量目標，並呼籲市府每年額外撥款15億元用於可負擔住房建設。