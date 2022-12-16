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紐約兒童退燒藥缺貨 家長奔波忙

記者牟蘭／紐約報導
因新冠病毒、流感與呼吸道合胞病毒激增，紐約市藥房兒童泰諾等退燒藥與咳嗽藥水短缺。(記者牟蘭／攝影)
因新冠病毒、流感與呼吸道合胞病毒激增，紐約市藥房兒童泰諾等退燒藥與咳嗽藥水短缺。(記者牟蘭／攝影)

因新冠病毒、流感與呼吸道合胞病毒(簡稱RSV)激增，全美多地藥房兒童泰諾(Tylenol)與咳嗽藥水短缺，紐約市也不例外，有華人家長連跑四家藥店才買到所需藥品；兒科醫生指，家長可在網上訂購藥品以備所需，若實在無法購買兒童的流質藥品，需在醫生指導下減少成人藥品劑量，再給幼兒服用。

家住在森林小丘的楊太太育有一歲大的兒子，近期孩子出現發熱症狀，體溫達102度，她立即帶孩子去兒醫看診，檢測鼻腔分泌物後，排除感染新冠、流感與RSV，遵醫囑為孩子購買兒童泰諾藥，但她在法拉盛連跑四家藥房，都被告知藥物售罄，只能購買替代藥品。

楊太太指，兒子退燒後，開始咳嗽，走訪住處附近的Duane Reade、CVS與Walgreens，都未看到所需藥品，在網上訂購後，被告知最快五天之後到貨，她只能購買價格70多元的霧化機緩解孩子的不適。

法拉盛藥房業者陳先生表示，由於三重呼吸道疾病的激增，兒童泰諾、咳嗽藥水與電解水等，近期缺貨，「過去訂十個有十個，現在訂藥要等一段時間」；他指，店內所有藥品都由廠家定價，呼籲民眾按需購買，因藥品都有保質期，無須囤積。

仁愛診所的兒科醫生王朝暉表示，隨著口罩令取消與學生陸續返校，今年兒童RSV、流感與新冠病例激增，RSV幼兒感染者若呼吸道發育不良或患心臟病抑或年齡在一歲以下，恐引發重症，近期相關入院治療病例激增，且除流感有特效藥外，另兩種傳染病只能對症治療，「有同時感染三種病毒的患者」。

王朝暉說，近期兒童泰諾等退燒藥與部分咳嗽藥水短缺，不少家長要跑四到五家藥店才能買到，甚至有藥房出現漲價的現象，呼籲家長在網上訂購，以備所需，若實在無法購買兒童的流質藥品，需在醫生指導下減少成人藥品劑量，再給幼兒服用。

對於兒童發熱，王朝暉表示，三個月以下的幼兒體溫若在100.4華氏度需及時就醫，稍大的孩子若呼吸困難，也可前往醫院看診；家中需空氣通暢，建議用鹽水清洗孩子鼻腔，可以加濕器增加屋內濕度，勤洗手，避免病毒傳播。

因新冠病毒、流感與呼吸道合胞病毒激增，紐約市藥房兒童泰諾等退燒藥與咳嗽藥水短缺。...
因新冠病毒、流感與呼吸道合胞病毒激增，紐約市藥房兒童泰諾等退燒藥與咳嗽藥水短缺。(記者牟蘭／攝影)
因新冠病毒、流感與呼吸道合胞病毒激增，紐約市藥房兒童泰諾等退燒藥與咳嗽藥水短缺。...
因新冠病毒、流感與呼吸道合胞病毒激增，紐約市藥房兒童泰諾等退燒藥與咳嗽藥水短缺。(記者牟蘭／攝影)
因新冠病毒、流感與呼吸道合胞病毒激增，紐約市藥房兒童泰諾等退燒藥與咳嗽藥水短缺。...
因新冠病毒、流感與呼吸道合胞病毒激增，紐約市藥房兒童泰諾等退燒藥與咳嗽藥水短缺。(記者牟蘭／攝影)

流感 法拉盛 心臟病

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