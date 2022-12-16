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到課創新低 紐約市府籲上學戴口罩

記者張心／紐約報導
市教育局強烈建議學生和教師在學校室內重新戴口罩。（市長辦公室提供）
市教育局強烈建議學生和教師在學校室內重新戴口罩。（市長辦公室提供）

新冠、流感和呼吸道融合病毒(RSV)三重呼吸系統傳染病在紐約市進入傳播高峰，全市公校出勤率也跌落至本學期新低，市教育局近日致信所有公校家庭，建議學生和教職員工重新在學校室內戴口罩。市衛生局也建議，民眾在室內和擁擠的室外戴口罩，且應以高質量的KN9、KF94、N95為首選。

州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)和州教育廳長羅莎(Betty Rosa)上周致信所有紐約州學區，強烈建議學生和教師戴口罩，因為三重呼吸系統傳染病正「癱瘓」全州醫療系統。

根據市教育局數據，全市公校出勤率最近幾周持續下降，在5日和12日都只達到約85%；此前的較低點是萬聖節和感恩節後一天。此外，12日全市共計有1858名學生和教職員工感染新冠病毒，本學年的總陽性病例數達到4萬8265人，是去年同期報告的三倍，當時僅有1萬5083例。紐約州的流感情況也不容樂觀，根據州府近日統計，全州已有超過4萬4000患者，大部分在紐約市。

儘管病毒肆虐，但家長和教師們對於戴口罩的爭論始終不一。許多人不願意在疫情三年後繼續戴口罩，「有一些情緒我無法表達，尤其是在和學生們互動的時候，他們很難學會。」皇后區雙語學校老師安迪諾(Yvette Andino)表示，戴口罩時，她的學生要花費比平時多三倍的時間來識別和理解相關情緒。

根據哈佛大學的最新研究，在針對波士頓公校的調研中，戴口罩大大緩解新冠病毒的傳播，新冠發病率遠低於不戴口罩的學區。

市教育局強烈建議學生和教師在學校室內重新戴口罩。(市長辦公室提供)
市教育局強烈建議學生和教師在學校室內重新戴口罩。(市長辦公室提供)

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